Giá vàng bật tăng, USD tự do giảm mạnh

Giá vàng thế giới tăng khá mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phát tín hiệu giữ nguyên lãi suất cho tới hết năm 2020, đưa giá vàng miếng trong nước sáng nay lên vùng 41,5 triệu đồng/lượng. Trái lại, giá USD tự do và ngân hàng cùng giảm theo tỷ giá đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Lúc hơn 11h trưa nay, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 41,34 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,49 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 41,3 triệu đồng/lượng và 41,53 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm sáng qua, giá vàng miếng hiện tăng khoảng 100.000 đồng/lượng, chấm dứt tình trạng lình xình quanh ngưỡng 41,4 triệu đồng/lượng kéo dài từ cuối tuần trước.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ sáng nay đứng cao hơn khoảng 250.000 đồng/lượng, từ chỗ chênh 450.000 đồng/lượng vào sáng qua. Việc chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới giảm cho thấy giá vàng miếng sáng nay tăng yếu hơn so với giá vàng thế giới.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác đồng loạt lên ngưỡng 41,6-41,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá 41,38 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,83 triệu đồng/lượng (bán ra). Nhẫn tròn Phú Quý của Phú Quý có giá tương ứng là 41,2 triệu đồng/lượng và 41,65 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được hỗ trợ bởi kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng trong năm 2019 của FED. Kết thúc cuộc họp diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư, FED giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở khoảng 1,5-1,75%, đồng thời phát tín hiệu sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức này cho tới hết năm sau.

Việc FED không có ý định sớm nâng lãi suất có lợi cho giá vàng - một tài sản không mang lãi suất. Trong năm nay, giá vàng được hỗ trợ nhiều bởi ba đợt cắt giảm lãi suất liên tiếp của FED.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 10,6 USD/oz, tương đương tăng 0,72%, đạt 1.475,6 USD/oz. Lúc hơn 11h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng thêm 0,2 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, đạt 1.475,8 USD/oz.

Đây là mức giá cao nhất của vàng thế giới trong vòng 1 tuần và tương đương khoảng 41,25 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do.

Giá vàng còn được hỗ trợ bởi sự giảm giá của đồng USD. Đồng bạc xanh xuống mức thấp nhất 1 tháng so với một rổ tiền tệ gồm 6 đồng tiền chủ chốt sau tuyên bố của FED. Chỉ số Dollar Index giảm về mức 97,09 điểm trong phiên sáng thứ Năm tại châu Á, từ mức 97,5 điểm vào sáng qua.

Trong nước, giá USD tự do và ngân hàng cũng đồng loạt giảm. Tại Hà Nội, giá USD tự do phổ biến ở mức 23.185 đồng (mua vào) và 23.205 đồng (bán ra), giảm tương ứng 15 đồng và 20 đồng so với sáng qua.

Sau nhiều ngày đi ngang, tỷ giá USD niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank giảm 10 đồng, còn 23.110 đồng và 23.230 đồng, tương ứng giá mua và bán.