Giá vàng chững dưới đáy, USD tự do tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới tăng nhẹ, nhưng giá vàng trong nước sáng nay (3/4) gần như không thay đổi so với hôm qua. Giá USD tự do tiếp tục đi xuống, trong khi giá USD ngân hàng vẫn giữ ổn định.

Lúc gần 10h trưa, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 36,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,47 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,33 triệu đồng/lượng và 36,49 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng hiện gần như không có sự thay đổi. Đây cũng là vùng giá thấp nhất của vàng miếng kể từ cuối tháng 12 năm ngoái.

Giảm nhỏ giọt nhưng liên tục là xu hướng chính của giá vàng trong hơn 1 tuần trở lại đây. Kể từ mức đỉnh kể từ đầu tháng 3 thiết lập hôm 26/3, giá vàng miếng đến nay đã sụt gần 400.000 đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn trên 300.000 đồng/lượng.

Tương tự như giá vàng miếng, giá các sản phẩm vàng 999,9 cũng chịu sức ép giảm từ sự đi xuống gần đây của giá vàng thế giới. Từ chỗ đứng cao trên ngưỡng 37 triệu đồng/lượng trong phần lớn thời gian của tháng 3, giá các sản phẩm vàng 999,9 hiện đều đã giảm sâu dưới mốc này.

So với hôm qua, giá sản phẩm vàng 999,9 sáng nay cũng hầu như không có sự thay đổi. Vàng nhẫn tròn trơn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý giữ giá ở mức 36,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá 36,28 triệu đồng/lượng và 36,73 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.190 đồng (mua vào) và 23.210 đồng (bán ra), giảm 10 đồng so với sáng qua. Trong vòng 2 ngày trở lại đây, giá USD tự do đã giảm 25 đồng.

Trong khi đó, Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên báo giá USD ở mức 23.150 đồng và 23.250 đồng, tương ứng giá mua và bán.

Như vậy, giá USD bán ra trên thị trường tự do đang rẻ hơn 40 đồng so với giá niêm yết tại Vietcombank.

Giá vàng giao ngay tại châu Á lúc gần 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.293,2 USD/oz, tăng 0,1 USD/oz so với đóng cửa đêm qua tại New York. Trong phiên Mỹ ngày thứ Ba, giá vàng tăng 4,8 USD/oz, chốt ở 1.293,1 USD/oz.

Diễn biến tỷ giá đồng USD vẫn đang là nhân tố chi phối chủ đạo đối với diễn biến giá vàng thế giới.

Đồng USD tăng giá gần đây là nguyên nhân chính khiến giá vàng thế giới đi xuống, tuột mốc then chốt 1.300 USD/oz. Trong tháng 3, giá vàng đã giảm 1,4%.

Đồng bạc xanh đang trong xu thế hồi phục sau một thời gian giảm vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dừng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD hạ về ngưỡng 97,25 điểm trong phiên châu Á sáng nay, so với mức 97,33 điểm vào sáng qua. Trong phiên Mỹ đêm qua, chỉ số này có lúc lên 97,5 điểm.