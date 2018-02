Giá vàng chững sau cuộc họp FED, giá USD tự do giảm

Giá vàng thế giới không có nhiều biến động sau cuộc họp vào đêm qua của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), khiến giá vàng miếng trong nước sáng nay (1/2) chững dưới ngưỡng 37 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do giảm nhẹ so với mấy ngày trước.

Lúc gần 11h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,85 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ chiều qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện không thay đổi.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,7 triệu đồng/lượng và 36,9 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Sau khi tăng vọt qua ngưỡng 37 triệu đồng/lượng cách đây 1 tuần, giá vàng miếng đã nhanh chóng giảm dưới mốc này và đi ngang trong vùng 36,8-36,9 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng hiện đang xấp xỉ ngang bằng. Lúc hơn 11, giá vàng thế giới quy đổi tính theo giá USD tự do và chưa bao gồm các chi phí là hơn 36,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, so với giá vàng nhẫn tròn trơn, giá vàng miếng tiếp tục thấp hơn. Vàng nhẫn tròn trơn của các công ty kim hoàn lớn như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… sáng nay phổ biến 36,6-36,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37-37,1 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.700 đồng (mua vào) và 22.720 đồng (bán ra), giảm 15 đồng/USD so với cách đây hai ngày. Những tuần gần đây, giá USD tự do tương đối ổn định trên ngưỡng 22.700 đồng.

Trong khi đó, giá USD ngân hàng tiếp tục duy trì xu hướng đi ngang của mấy tháng trở lại đây. Vietcombank sáng nay vẫn giữ nguyên báo giá ngoại tệ này ở mức 22.675 đồng và 22.745 đồng, tương ứng giá mua và bán.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1 tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 6,9 USD/oz, tương đương tăng 0,5%, đóng cửa ở mức 1.346 USD/oz. Lúc hơn 11h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á giảm 1,7 USD/oz, còn 1.344,3 USD/oz.

Theo hãng tin Reuters, giá vàng thế giới đã tăng 3% trong tháng 1. Tuy nhiên, áp lực giảm giá đối với kim loại quý này đang có chiều hướng gia tăng sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào đêm qua.

Trong cuộc họp này, FED giữ nguyên lãi suất cơ bản đồng USD, nhưng bày tỏ sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng và lạm phát của nền kinh tế Mỹ. Một số chuyên gia dự báo sự lạc quan này của FED có thể đồng nghĩa với 3-4 đợt tăng lãi suất trong năm 2018.

Vàng là một tài sản không sinh lãi, nên giá vàng thường chịu sức ép giảm trong môi trường lãi suất tăng.

Mặc dù vậy, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền mạnh khác không có nhiều biến động sau cuộc họp FED. Sáng nay, chỉ số này chững ở mức 89,139 điểm.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng tăng chủ yếu do USD giảm giá. Đồng bạc xanh xuống giá khi giới đầu tư trên toàn cầu cho rằng các ngân hàng trung ương lớn trên toàn cầu chứ không riêng gì FED sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm nay.