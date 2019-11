Giá vàng đi lên, USD tự do bất ngờ tăng mạnh

Giá vàng thế giới tăng nhẹ, đưa giá vàng miếng trong nước sáng nay (29/11) tăng vài chục nghìn đồng mỗi lượng. Giá USD tự do tăng khá mạnh, vượt qua giá USD niêm yết tại ngân hàng ở chiều bán ra.



Trưa nay, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 41,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,35 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 41,15 triệu đồng/lượng và 41,38 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng miếng hiện tăng 60.000-70.000 đồng/lượng.

Tuần này, giá vàng miếng giằng co và thiên về giảm, phù hợp với biến động của giá vàng thế giới. Giá vàng quốc tế còn "nhùng nhằng" do đàm phán thương mại Mỹ-Trung chưa đi đến kết quả và hai bên liên tục phát đi những tín hiệu trái chiều.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn nghiêng về khả năng Washington và Bắc Kinh sẽ ký được thỏa thuận giai đoạn 1 trước cuối năm nay, nên sức ép giảm giá đối với vàng là đáng kể. Ngoài ra, thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục cũng khiến vàng suy giảm sức hấp dẫn.

So với đầu tuần, giá vàng miếng đã giảm khoảng 200.000 đồng/lượng do giá vàng thế giới tụt khoảng 6 USD/oz.

Giá vàng thế giới đang tiến tới hoàn tất tháng giảm mạnh nhất trong 3 năm. Từ đầu tháng tới nay, giá vàng đã giảm khoảng 4%, mức giảm mạnh nhất trong 1 tháng kể từ tháng 11/2016.

Lúc gần 12h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 2,3 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, đạt 1.458,9 USD/oz. Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm tại New York, giá vàng giao ngay tăng 1,4 USD/oz, đạt 1.456,6 USD/oz.

Mức giá hiện tại của vàng thế giới tương đương khoảng 40,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ khoảng 450.000-500.000 đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cao hơn giá vàng miếng từ 100.000 đồng/lượng trở lên ở chiều bán ra. Nhẫn tròn Phú Quý của Phú Quý có giá là 40,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,45 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.240 đồng (mua vào) và 23.265 đồng (bán ra), tăng 15 đồng so với sáng qua. Tuần này, giá USD tự do đã tăng 35 đồng.

Xu hướng ổn định của giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại vẫn duy trì. Ngân hàng Vietcombank giữ báo giá ngoại tệ này ở mức 23.140 đồng và 23.260 đồng, tương ứng giá mua và bán.