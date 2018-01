Giá vàng đi ngang, USD tự do giảm nhẹ

Giá vàng thế giới chững khiến giá vàng miếng trong nước sáng nay (22/1) không có nhiều biến động. Giá USD tự do giảm nhẹ và tiếp tục đứng thấp hơn giá USD ngân hàng ở chiều bán ra.

Lúc hơn 11h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,74 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,82 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ giao dịch hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi ở chiều bán ra.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,68 triệu đồng/lượng và 36,85 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Đầu tuần trước, giá vàng có lúc lên gần 37 triệu đồng/lượng, cao nhất 4 tháng, nhờ xu hướng tăng của giá vàng thế giới. Sau đó, khi giá vàng thế giới giảm xuống và chững, giá vàng trong nước dao động quanh ngưỡng 36,8 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ hiện cao hơn khoảng 400.000 đồng/lượng, mức chênh được đánh giá là "hợp lý".

Tuy nhiên, thị trường vàng miếng vẫn khá trầm. Các doanh nghiệp kim hoàn lớn tại Hà Nội tiếp tục giữ chênh giá mua-bán vàng ở mức thấp, phổ biến 80.000 đồng/lượng, có nơi chỉ 60.000 đồng/lượng để kích thích giao dịch.

Một điểm đáng chú ý là giá một số loại vàng nhẫn tròn trơn hiện đang cao hơn giá vàng miếng ở chiều bán ra, dù giá mua vào vẫn rẻ hơn. Chẳng hạn, vàng nhẫn tròn trơn của Tập đoàn Phú Quý và Công ty Bảo Tín Minh Châu hiện có giá dao động từ 36,4-36,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và khoảng 36,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng nhẫn tròn trơn vốn có giá gần sát với giá thế giới, nên khi giá vàng miếng về gần ngang với giá thế giới, thì giá vàng nhẫn với giá vàng miếng cũng không khác biệt nhiều. Thậm chí, theo một số nhà kinh doanh vàng, nếu ở thời điểm nhất định, vàng nhẫn bán chạy hơn vàng miếng, thì giá vàng nhẫn có thể cao hơn vàng miếng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.700 đồng (mua vào) và 22.720 đồng (bán ra). So với giá USD ngân hàng, giá USD tự do bán ra vẫn đang rẻ hơn 20-25 đồng.

Vietcombank sáng nay giữ nguyên báo giá USD ở mức 22.675 đồng (mua vào) và 22.745 đồng (bán ra).

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 11h trưa nay theo giờ Việt Nam đứng ở 1.331,1 USD/oz, giảm 0,5 USD/oz so với chốt cuối tuần trước tại New York.

Tuần trước, sau khi tăng mạnh vào đầu tuần, giá vàng thế giới đã chốt tuần với mức giảm 0,5%, đánh dấu tuần giảm đầu tiên trong vòng 6 tuần.

Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, giá vàng vẫn đang nhận được lực hỗ trợ từ sự suy yếu của đồng USD và việc Chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác có lúc giảm 0,5% phiên sáng nay, còn 90,115 điểm.

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa từ nửa đêm ngày thứ Sáu tuần trước do ngân sách hết hạn và một dự luật ngân sách tạm thời không thể được thông qua vì mâu thuẫn giữa Tổng thống Donald Trump với Đảng Dân chủ về vấn đề nhập cư.

Vàng đã có sự khởi đầu năm 2017 khá tốt nhờ USD xuống giá. Tuy nhiên, trên phương diện kỹ thuật, giới chuyên gia cảnh báo giá vàng có thể hạ về vùng 1.323 USD.

Tuần trước, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tăng khối lượng nắm giữ thêm 2%, mức tăng mạnh nhất trong 1 tuần kể từ tuần kết thúc vào ngày 3/9 năm ngoái. Hôm thứ Sáu, quỹ này tăng 0,7% mức nắm giữ, lên 846,67 tấn vàng.