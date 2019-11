Giá vàng đi xuống, USD tự do tăng liên tục

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên sáng đầu tuần hôm nay (25/11), kéo giá vàng trong nước giảm nhẹ theo. Giá USD tự do tăng liên tục từ cuối tuần, rút ngắn khoảng cách với giá USD ngân hàng.

Lúc hơn 11h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 41,27 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,47 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 41,26 triệu đồng/lượng và 41,49 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cuối tuần, giá vàng miếng hiện giảm khoảng 40.000-50.000 đồng/lượng. Hơn 10 ngày nay, giá vàng miếng bán lẻ chủ yếu lình xình quanh ngưỡng 41,5 triệu đồng/lượng do giá vàng thế giới không thể hiện xu hướng rõ rệt.

Giới kinh doanh vàng miếng tại Hà Nội cho biết giao dịch vàng miếng trong vàng trước trầm lắng do giá ít biến động. Trong khi đó, vàng trang sức bán tốt do đang vào mùa cưới hỏi.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác tiếp tục đứng cao hơn vàng miếng ở chiều bán ra. Nhẫn tròn Phú Quý của Phú Quý lúc hơn 11h có giá mua vào là 41,1 triệu đồng/lượng và 41,5 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cùng thời điểm có giá 41,28 triệu đồng/lượng và 41,73 triệu đồng/lượng, tương ứng mua vào và bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đang chững do giới đầu tư chờ thông tin mới về đàm phán thương mại Mỹ-Trung.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 11h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.461,9 USD/oz, giảm 0,2 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Trong phiên Mỹ hôm thứ Sáu, giá vàng giao ngay giảm 2,8 USD/oz, còn 1.462,1 USD/oz.

Hiện tại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 40,95 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính các chi phí liên quan.

Cuộc đàm phán giữa Washington và Bắc Kinh dường như vẫn chưa có bước tiến mới.

Vào hôm thứ Sáu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này muốn đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ trên cơ sở bình đẳng, đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bác bỏ quan điểm này của ông Tập, cho rằng một thỏa thuận cần phải tốt hơn cho Mỹ vì Mỹ đã chịu thiệt nhiều năm trong thương mại với Trung Quốc.

Tuy không đặt nhiều kỳ vọng Mỹ-Trung ký thỏa thuận trong năm 2019, giới đầu tư vẫn đang hy vọng hai nước sẽ ký thỏa thuận tại một thời điểm nào đó vào đầu năm sau và căng thẳng giữa hai bên sẽ dịu đi. Trong bối cảnh như vậy, vàng khó phát huy mạnh vai trò "vịnh tránh bão" như đã từng trong mùa hè năm nay, khi giá kim loại quý này leo thang chóng mặt theo thương chiến.

Đồng USD trên thị trường quốc tế tăng giá khá mạnh, với chỉ số Dollar Index lên mức 98,28 điểm trong phiên sáng tại châu Á, từ mức dưới 98 điểm trong tuần trước.

Trong nước, giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.225 đồng (mua vào) và 23.250 đồng (bán ra), tăng 10 đồng so với cuối tuần. Nếu so với hôm thứ Sáu, giá USD tự do đã tăng 20 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD vẫn duy trì xu hướng ổn định. Vietcombank sáng nay duy trì báo giá ngoại tệ này ở mức 23.140 đồng và 23.260 đồng, tương ứng giá mua và bán.