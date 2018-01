Giá vàng giảm, giá USD tự do tăng trở lại

Đồng USD hồi phục khiến giá vàng thế giới quay đầu giảm liên tiếp đêm qua và sáng nay, kéo giá vàng trong nước hạ theo. Giá USD tự do tăng trở lại, trong khi giá USD ngân hàng vẫn giữ ổn định.

Lúc hơn 10h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,51 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,59 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ chiều qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm tương ứng 90.000 đồng/lượng và 70.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,44 triệu đồng/lượng và 36,64 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Hôm qua, giá vàng miếng SJC bán ra có lúc vượt 36,7 triệu đồng/lượng, cao nhất 3 tháng rưỡi, nhờ giá vàng thế giới tăng lên vùng 1.320 USD/oz. Tuy nhiên, đến sáng nay, giá vàng thế giới đã giảm về gần mốc 1.300 USD/oz, nên giá vàng trong nước cũng giảm trở lại.

So với giá vàng thế giới, giá vàng miếng trong nước vẫn biến động chậm hơn, cả khi giá quốc tế tăng hay giảm. Đây là xu hướng đã kéo dài suốt mấy năm qua, khi Ngân hàng Nhà nước siết chặt quản lý thị trường vàng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ sáng nay đứng cao hơn 800.000 đồng/lượng. Thị trường vàng miếng trải qua những ngày đầu năm 2018 trong không khí giao dịch trầm lắng, do giá chưa đủ để hấp dẫn để mua hay bán.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.715 đồng (mua vào) và 22.735 đồng (bán ra), tăng 15 đồng so với hôm qua.

Tuy nhiên, so với giá USD ngân hàng, giá USD tự do vẫn đang thấp hơn ở chiều bán ra. Vietcombank sáng nay giữ nguyên báo giá USD ở mức 22.675 đồng và 22.745 đồng, tương ứng giá mua và bán.

Giá vàng giao ngay tại New York chốt phiên giao dịch ngày thứ Tư ở mức 1.313,5 USD/oz, giảm 4,6 USD/oz so với đóng cửa phiên trước. Trong phiên sáng nay tại châu Á, vào lúc hơn 10h, giá vàng giao ngay giảm thêm 6,9 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, còn 1.306,6 USD/oz.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ tiền tệ mạnh đã tăng trở lại vào đêm qua, sau khi chạm đáy hơn 3 tháng vào đầu tuần. Trong phiên châu Á sáng nay, chỉ số này vững ở mức hơn 92,2 điểm.

Diễn biến tỷ giá đồng USD hiện vẫn đang là nhân tố chi phối chính đối với giá vàng. Tuy nhiên, kim loại quý không phải là kênh đầu tư hút vốn của giới đầu tư quốc tế trong thời điểm hiện nay, vì thị trường chứng khoán toàn cầu liên tục tăng điểm và sự nổi lên của tiền ảo.

Sáng nay, thị trường chứng khoán châu Á đạt mức cao nhất 1 thập kỷ, nối tiếp đà tăng điểm vào đêm qua của chứng khoán Mỹ.