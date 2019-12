Giá vàng giảm, USD ngân hàng sụt mạnh

Giá vàng thế giới giảm trong phiên sáng đầu tuần tại châu Á, kéo giá vàng miếng trong nước sáng nay (2/12) giảm theo. Giá USD tự do chững, trong khi giá USD ngân hàng sụt giảm, về thấp hơn giá thị trường tự do ở chiều bán ra.

Lúc hơn 11h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 41,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 41,21 triệu đồng/lượng và 41,43 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cuối tuần, giá vàng miếng hiện giảm 40.000-50.000 đồng/lượng tùy niêm yết của từng doanh nghiệp.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác đứng cao hơn giá vàng miếng phổ biến từ 100.000-250.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn Phú Quý của Phú Quý có giá mua vào là 41,05 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 41,5 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng là 41,21 triệu đồng/lượng và 41,66 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Gần đây, giá vàng miếng chủ yếu lình xình trong khoảng 41,3-41,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, do giá vàng thế giới chịu sức ép giảm nhưng vẫn chưa thể hiện rõ một xu hướng nào.

Việc giá vàng thế giới giảm cầm chừng được cho là kết quả của việc giá kim loại quý này một mặt chịu áp lực giảm từ xu hướng lập kỷ lục của chứng khoán Mỹ, mặt khác được hỗ trợ bởi nỗi lo Mỹ và Trung Quốc sẽ không sớm ký được một thỏa thuận thương mại để xuống thang thương chiến song phương.

Cuối tuần vừa rồi, truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng ưu tiên cao nhất của Bắc Kinh trong bất kỳ một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 nào với Mỹ cũng là Washington phải dỡ thuế quan đã áp lên hàng hóa Trung Quốc và từ bỏ các kế hoạch áp thêm thuế mới. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho thấy quan điểm chưa sẵn sàng rút lại thuế quan bởi đây là một "vũ khí" quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 11h trưa nay theo giờ Việt Nam đứng ở 1.460,2 USD/oz, giảm 4,8 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York.

Mức giá này tương đương khoảng 40,9 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ khoảng nửa triệu đồng/lượng.

Giới phân tích dự báo rằng trong tuần này, các thông tin về đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ tiếp tục chi phối giá vàng. Ngoài ra, loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu, cũng có thể ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán Phố Wall, tỷ giá đồng USD, và giá kim loại quý.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD đang vững giá. Chỉ số Dollar Index dao động quanh ngưỡng 98,32 điểm trong phiên châu Á sáng nay, cách không xa mức đỉnh của tuần trước là 98,4 điểm.

Trong nước, giá USD tự do đi ngang so với cuối tuần, phổ biến ở mức 23.235 đồng (mua vào) và 23.260 đồng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Nếu so với hôm thứ Sáu, giá USD tự do hiện giảm 5 đồng.

Trong khi đó, giá USD niêm yết tại ngân hàng Vietcombank sụt giảm mạnh sau nhiều ngày đi ngang. Báo giá USD tại Vietcombank sáng nay là 23.120 đồng (mua vào) và 23.240 đồng (bán ra), thấp hơn 20 đồng so với hôm thứ Sáu.