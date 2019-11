Giá vàng ì ạch tăng nhờ lực mua phòng ngừa rủi ro

Giá vàng thế giới tiếp tục hồi phục khi giới đầu tư toàn cầu lo ngại về việc đàm phán thương mại Mỹ-Trung dường như lại "dậm chân tại chỗ". Giá vàng miếng trong nước sáng nay (15/11) nhích lên gần 41,5 triệu đồng/lượng.

Lúc gần 10h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 41,28 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,48 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 41,22 triệu đồng/lượng và 41,47 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng hiện tăng khoảng 50.000 đồng/lượng. Từ sáng qua tới hiện tại, giá vàng đã hồi phục hơn 100.000 đồng/lượng sau khi chạm đáy của hơn 3 tháng ở mức dưới 41,4 triệu đồng/lượng vào hôm thứ Tư.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 400.000 đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước với thế giới đang rút ngắn nhanh do giá vàng trong nước phục hồi chậm hơn so với giá vàng thế giới. Cách đây ít ngày, giá vàng miếng cao hơn giá thế giới khoảng 700.000 đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác tiếp tục đứng cao hơn giá vàng miếng ở chiều bán ra, dao động trong khoảng trên 41,5 triệu đồng/lượng đến gần 41,8 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn Phú Quý của Phú Quý lúc gần 10h có giá 41,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,55 triệu đồng/lượng (bán ra). Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng là 41,32 triệu đồng/lượng và 41,77 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi nhờ lực mua phòng ngừa rủi ro, nhưng lực tăng yếu do còn chịu áp lực giảm từ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dừng chu kỳ hạ lãi suất và xu hướng tăng của chứng khoán Mỹ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 7,8 USD/oz, tương đương tăng hơn 0,5%, đạt 1.472,2 USD/oz.

Lúc hơn 10h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 4 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, còn 1.468,2 USD/oz, tương đương hơn 41 triệu đồng/lượng.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung lại đang bế tắc do hai bên chưa đạt nhất trí về nhiều vấn đề, đặc biệt là Trung Quốc muốn Mỹ dỡ thuế quan nhưng Mỹ chưa sẵn sàng cho việc này. Mối lo về sự đổ vỡ đàm phán khiến một số nhà đầu tư quốc tế quay trở lại mua vàng sau đợt bán ra gần đây ở thời điểm đàm phán có những dấu hiệu tốt.

Ngoài ra, đồng USD giảm giá trong phiên ngày thứ Năm cũng là một nhân tố giúp giá vàng đi lên. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác dao động quanh ngưỡng 98,15 điểm trong phiên sáng tại châu Á, so với mức cao 98,37 điểm của ngày hôm qua.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trong phiên ngày thứ Năm khiến giá vàng khó tăng mạnh.

Bên cạnh đó, trong ngày điều trần thứ hai trước Quốc hội, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell nói rằng nguy cơ kinh tế Mỹ sụt tốc mạnh là hầu như không có ở thời điểm hiện tại. Phát biểu này là một dấu hiệu nữa cho thấy FED có thể dừng giảm lãi suất sau đợt giảm vào tháng 10 vừa rồi.

Tỷ giá USD/VND trong nước duy trì ổn định. Ngân hàng Vietcombank giữ báo giá USD ở mức 23.140 đồng (mua vào) và 23.260 đồng (bán ra). Trên thị trường tự do tại Hà Nội, giá ngoại tệ này phổ biến ở mức 23.180 đồng và 23.200-23.205 đồng, tương ứng giá mua và bán.