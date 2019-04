Giá vàng lại giảm, USD tự do chững ở đỉnh

Giá vàng thế giới tiếp tục đương đầu sức ép giảm, khiến giá vàng miếng trong nước sáng nay trượt về gần đáy. Giá USD tự do tạm chững sau mấy ngày liên tục tăng mạnh, trong khi giá USD ngân hàng đi lên.

Lúc gần 11h trưa, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 36,22 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,29 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty PNJ báo giá vàng miếng SJC ở mức 36,18 triệu đồng/lượng và 36,35 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng miếng hiện giảm 50.000-60.000 đồng/lượng. Tuần trước, có thời điểm giá vàng miếng SJC bán ra tại Hà Nội giảm về ngưỡng 36,25 triệu đồng/lượng, thấp nhất kể từ tháng 7/2017.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 ít biến động sáng nay và tiếp tục đứng cao hơn giá vàng miếng ở chiều bán ra. Giá nhẫn tròn trơn hiệu Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý duy trì ở mức 36,1 triệu đồng/lượng và 36,5 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Trong bối cảnh kinh doanh vàng miếng trầm lắng, mảng vàng trang sức lại sôi động và được cho đang là nguồn doanh thu và lợi nhuận chủ chốt của nhiều doanh nghiệp kim hoàn lớn. Theo báo cáo quý 4/2018 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng trang sức tại Việt Nam đang ở mức cao nhất trong vòng 10 năm qua, đạt khoảng 16,5 tấn/năm.

Công ty PNJ cho biết, nhờ nhu cầu vàng trang sức tăng mạnh, tổng doanh thu thuần năm 2018 của công ty đạt 14.571 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2017 và là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua.

Cùng với đó, tổng lợi nhuận gộp của PNJ tăng trưởng 45% so với năm 2017, cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận trước thuế lần đầu tiên vượt mức 1.000 tỉ đồng, đạt 1.205,5 tỉ đồng cả năm, tăng 33% so với năm 2017.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.230 đồng (mua vào) và 23.250 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua. Trong vòng 1 tuần tính đến hôm qua, giá USD tự do tăng 45 đồng.

Ngân hàng Vietcombank sáng nay nâng báo giá USD 10 đồng so với hôm qua, lên 23.165 đồng và 23.265 đồng, tương ứng giá mua và bán.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 11h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.275,7 USD/oz, tăng 0,3 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Hai tại Mỹ. Trong phiên New York, giá vàng giảm 1,1 USD/oz, còn 1.275,4 USD/oz.

Giá vàng thế giới vẫn đang ở vùng đáy của 4 tháng dưới sức ép của đồng USD mạnh lên và nhu cầu tài sản an toàn suy giảm.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD dao động quanh ngưỡng 97,33 điểm, giảm nhẹ so với mức 97,4 điểm vào sáng qua.

Mức giá hiện tại của vàng thế giới tương đương khoảng 35,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ khoảng 600.000 đồng/lượng.