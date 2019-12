Giá vàng lập đỉnh mới, giá USD tự do sụt mạnh

Nối tiếp đà tăng của tuần trước, giá vàng thế giới đi lên trong phiên đầu tuần sáng nay (30/12) tại thị trường châu Á, đưa giá vàng miếng trong nước vượt 42,5 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do sụt sâu dưới 22.200 đồng, trong khi giá USD ngân hàng tiếp tục đi ngang.

Lúc hơn 11h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 42,27 triệu đồng/lượng (mua vào) và 42,47 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 42,13 triệu đồng/lượng và 42,53 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cuối tuần, giá vàng miếng từ 80.000-120.000 đồng/lượng tùy niêm yết của từng doanh nghiệp. Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng kể từ ngày 25/9, theo biểu đồ giá vàng của một số doanh nghiệp kim hoàn lớn.

Giữ đà tăng từ đầu tuần trước, giá vàng miếng đến nay đã đội thêm trên 900.000 đồng/lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 200.000 đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng giữ đà tăng, hướng về mốc 43 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá 42,31 triệu đồng/lượng (mua vào) và 42,76 triệu đồng/lượng (bán ra). Nhẫn tròn Phú Quý của Phú Quý có giá tương ứng lần lượt là 42,1 triệu đồng/lượng và 42,6 triệu đồng/lượng.

Trái với đà tăng giá mạnh của vàng, USD tự do sáng nay sụt giá mạnh. Giá USD tự do tại Hà Nội giảm 15 đồng so với hôm thứ Sáu, còn 23.165 đồng (mua vào) và 23.185 đồng (bán ra).

Trong khi đó, Ngân hàng Vietcombank giữ báo giá USD đi ngang ở mức 23.110 đồng và 23.230 đồng, tương ứng giá mua và bán.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tại châu Á lúc hơn 11h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.515,5 USD/oz, tăng 3,7 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 42,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do.

Tuần trước, giá vàng giao ngay tăng hơn 2%. Giá vàng tăng do nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhiều nhà đầu tư còn giữ quan điểm hoài nghi về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 Mỹ-Trung. Đặc biệt, giá vàng tăng ngay cả khi thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục.

Giá vàng thế giới hiện đang ở đỉnh của 2 tháng, trong bối cảnh khối lượng giao dịch xuống thấp vì thị trường chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ đón năm mới 2020. Năm nay, giá vàng đã tăng khoảng 18%.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 0,9 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng mức nắm giữ lên hơn 982 tấn vàng.