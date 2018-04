Giá vàng lình xình, USD tạm chững

Giá vàng thế giới chưa có biến động đáng kể mới, khiến giá vàng miếng trong nước sáng nay (18/4) lình xình dưới 37 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do và ngân hàng cùng tạm chững sau khi giảm mạnh vào đầu tuần.

Lúc hơn 11h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,87 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,94 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện không thay đổi ở chiều mua vào nhưng giảm 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty PNJ báo giá vàng miếng SJC ở mức 36,82 triệu đồng/lượng và 37 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Giá vàng biến động chậm lại, các doanh nghiệp kim hoàn lớn cũng rút ngắn chênh lệch giá mua-bán vàng để khuyến khích giao dịch. Sáng nay, chênh giá mua-bán vàng miếng SJC tại Hà Nội giảm còn 70.000 đồng/lượng, so với mức trên 100.000 đồng/lượng vào đầu tuần.

Thị trường vàng miếng tiếp tục trầm lắng, dù giá vàng miếng lên vùng 37 triệu đồng/lượng. Giới kinh doanh vàng nói rằng mức giá hiện nay chưa đủ hấp dẫn đối với cả người bán và người mua. "Lực mua và bán trong nước khá ổn định, đa số vẫn chỉ là các giao dịch nhỏ lẻ là chủ yếu", Công ty PNJ cho biết ngày 18/4.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ sáng nay nhỉnh hơn từ 50.000-100.000 đồng/lượng.

Mốc giá 37 triệu đồng/lượng vẫn được duy trì vững đối với các sản phẩm vàng 999,9 của các thương hiệu lâu năm. Nhẫn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá mua vào là 36,8 triệu đồng/lượng, bán ra là 37,2 triệu đồng/lượng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.755 đồng (mua vào) và 22.775 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua. Trước đó, giá USD tự do đã giảm 25 đồng trong 2 ngày đầu tuần, tuột mốc 22.800 đồng.

Giá USD niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank sáng nay là 22.735 đồng và 22.805 đồng, không thay đổi so với sáng qua. Trước khi giảm 20 đồng vào hôm qua, giá USD tại Vietcombank đã duy trì ngưỡng 22.825 đồng trong một thời gian.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 11h trưa nay theo giờ Việt Nam đứng ở 1.345,1 USD/oz, giảm 3,1 USD/oz so với đóng cửa đêm qua tại New York. Phiên ngày thứ Ba tại Mỹ, giá vàng tăng 1,7 USD/oz, chốt ở 1.348,2 USD/oz.

Giá vàng chững lại quanh vùng 1.350 USD/oz khi căng thẳng Mỹ-Nga xung quanh vấn đề Syria và mâu thuẫn Mỹ-Trung về thương mại tạm lắng. Ngoài ra, vàng cũng giảm sức hấp dẫn khi giới đầu tư kỳ vọng vào một mùa báo cáo kết quả kinh doanh khả quan trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Nhờ một số thông tin khả quan về kinh tế Mỹ công bố hôm qua, chỉ số Dollar Index nhích lên mức 89,54 điểm trong phiên sáng nay, sau khi giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần vào đầu tuần này. Đây là chỉ số đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác.