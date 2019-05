Giá vàng miếng bật tăng theo thế giới, USD tự do giảm nhẹ

Sau nhiều ngày giảm nhỏ giọt liên tiếp, giá vàng thế giới đã tăng khá mạnh trở lại, kéo giá vàng miếng trong nước sáng nay (24/5) thoát khỏi đáy 3 tuần. Giá USD tự do giảm nhẹ, trong khi giá USD ngân hàng đi lên.

Lúc hơn 11h trưa, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 36,29 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,35 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,23 triệu đồng/lượng và 36,4 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm sáng qua, giá vàng miếng hiện tăng khoảng 100.000 đồng/lượng. Dưới sức ép giảm của giá vàng thế giới, giá vàng miếng đã dao động ở vùng đáy của 3 tuần dưới 36,3 triệu đồng/lượng suốt mấy ngày vừa rồi.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 cũng tăng khoảng 100.000 đồng/lượng sáng nay. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào là 36,26 triệu đồng/lượng và 36,71 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá tương ứng là 36,2 triệu đồng/lượng và 36,6 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang đứng cao hơn 100.000-150.000 đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn tròn cao hơn từ 350.000-450.000 đồng/lượng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.405 đồng (mua vào) và 23.435 đồng (bán ra), giảm 5 đồng so với sáng qua.

Trái lại, Ngân hàng Vietcombank nâng báo giá USD 15 đồng, lên 23.335 đồng và 23.455 đồng, tương ứng giá mua và bán.

Trên thị trường thế giới, đồng USD giảm giá đêm qua và sáng nay sau khi dữ liệu kém khả quan về ngành sản xuất của Mỹ được công bố. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD đã hạ về ngưỡng 97,88 điểm trong phiên châu Á, từ mức trên 98 điểm - cao nhất 4 tuần - mấy ngày qua.

Số liệu từ công ty nghiên cứu IHS Markit cho thấy ngành sản xuất của Mỹ yếu đi trong tháng 5, với số đơn đặt hàng mới giảm lần đầu tiên kể từ tháng 8/2009. Thông tin này làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (FED) có một đợt hạ lãi suất trong năm 2019, sau khi khả năng này đã giảm xuống gần đây.

Đồng USD giảm giá giúp giá vàng thế giới hồi phục khỏi vùng đáy của 2 tuần. Ngoài ra, vàng cũng được một số nhà đầu tư mua vào để phòng ngừa rủi ro khi chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh phiên ngày thứ Năm do mối lo chiến tranh thương mại leo thang.

Lúc gần 12h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á đứng ở 1.283,7 USD/oz, giảm 0,1 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Năm tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 36,25 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính chi phí liên quan.

Đêm qua, giá vàng tăng 10 USD/oz, tương đương tăng gần 0,8%, đóng cửa ở mức 1.283,8 USD/oz.