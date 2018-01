Giá vàng miếng cao nhất 2 tháng rưỡi, USD tự do tăng nhẹ

Giá vàng thế giới khởi động năm 2018 bằng phiên tăng nhẹ tại thị trường châu Á sáng nay (2/1). Trong nước, giá vàng miếng lên gần 36,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá USD tự do nhích nhẹ trên ngưỡng 22.700 đồng.

Lúc gần 10h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,68 triệu đồng/lượng (bán ra). So với trước khi nghỉ Tết dương lịch, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng khoảng 100.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,53 triệu đồng/lượng và 36,73 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Vàng nhẫn tròn trơn các thương hiệu như nhẫn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu, nhẫn Phú Quý của Phú Quý… có giá dao động quanh 35,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và khoảng 36,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Biểu đồ giá vàng SJC của DOJI cho thấy giá vàng miếng SJC bán ra tại doanh nghiệp này hiện đang cao nhất kể từ hôm 16/10.

Sau khi chạm đáy 5 tháng vào hôm 8/12, giá vàng miếng đến nay đã tăng được gần 400.000 đồng/lượng. Sự phục hồi này chủ yếu nhờ lực tăng của giá vàng thế giới.

Tuy nhiên, thị trường vàng miếng vẫn trong trạng thái trầm lắng. Tại Hà Nội, các doanh nghiệp kim hoàn lớn duy trì chênh lệch thấp giữa giá mua và bán vàng miếng, phổ biến từ 70.000-80.000 đồng/lượng để khuyến khích giao dịch.

Trong năm 2017, giá vàng miếng vào thời điểm cuối năm không có sự thay đổi đáng kể so với đầu năm. Tuy nhiên, đó là do giá vàng trong nước giữ ổn định hơn so với giá vàng thế giới.

Tính cả năm ngoái, giá vàng thế giới đã tăng 12%, mức tăng mạnh nhất trong 7 năm, nhờ đồng USD rớt giá và lực mua vàng phòng ngừa rủi ro do căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Bất chấp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có ba đợt tăng lãi suất trong năm 2017, đồng USD đã giảm 9,8% trong cả năm, mức giảm mạnh nhất từ năm 2003.

Phiên thứ Sáu tuần trước, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất 3 tháng. Tỷ giá Euro/USD sáng nay trong phiên châu Á vững trên mức 1,2 USD đổi 1 Euro.

Giá vàng thế giới đang giữ mốc 1.300 USD/oz - mốc giá được tái lập trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2017. Vào lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á đứng ở 1.306,5 USD/oz, tăng 3 USD/oz so với đóng cửa phiên thứ Sáu tại New York.

Đây là mức giá cao nhất của vàng thế giới trong vòng 3 tháng trở lại đây. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng giá vàng có thể đối mặt khả năng giảm trong năm 2018 nếu tỷ giá đồng USD hồi phục.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 900.000 đồng/lượng. Tháng trước, mức chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới có lúc lên gần 2 triệu đồng/lượng. Sự rút ngắn khoảng cách này cho thấy giá vàng trong nước không phản ánh đầy đủ mức tăng của giá vàng thế giới.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.700 đồng (mua vào) và 22.720 đồng (bán ra), tăng 10 đồng so với trước nghỉ lễ. Tuy nhiên, so với cách đây 1 tuần, giá USD tự do đã giảm 40 đồng và chuyển từ đắt hơn sang rẻ hơn giá USD ngân hàng ở chiều bán ra.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD vẫn ổn định quanh ngưỡng 22.750 đồng. Vietcombank sáng nay duy trì báo giá ngoại tệ này ở mức 22.765 đồng và 22.745 đồng, tương ứng giá mua và bán.