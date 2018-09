Giá vàng miếng giảm, USD tự do tăng trở lại

Giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới trong xu thế giảm, kéo giá vàng miếng trong nước sáng nay (10/9) hạ vài chục nghìn đồng mỗi lượng. Giá USD tự do tăng trở lại sau khi giảm liên tiếp vào tuần trước, trong khi giá USD ngân hàng đi xuống.

Lúc gần 11h trưa, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,62 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,7 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ giao dịch hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 40.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,55 triệu đồng/lượng và 36,72 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Đã qua tháng 7 âm lịch, nhưng giá vàng miếng vẫn giữ xu hướng lình xình quanh ngưỡng 36,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Sự ổn định kéo dài của giá vàng khiến cả người mua lẫn người bán đều "nản lòng".

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 2,9 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 của các thương hiệu lâu năm cũng giảm sáng nay. Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn hiệu Phú Quý ở mức 34,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 34,7 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm thứ Sáu.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.460 đồng (mua vào) và 23.485 đồng (bán ra), tăng 35 đồng so với hôm thứ Sáu.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 23.260 đồng và 23.340 đồng, tương ứng giá mua và bán, giảm 10 đồng so với thứ Sáu.

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết giá USD bán ra ở mức 23.325 đồng, tăng 8 đồng so với hôm thứ Sáu.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD đang được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung căng thẳng.

Dù đã giảm nhẹ so với đóng cửa phiên Mỹ hôm thứ Sáu, chỉ số Dollar Index trong phiên châu Á sáng nay vẫn đứng gần mức 95,4 điểm, cao hơn nhiều so với mức khoảng 95,03 điểm vào sáng thứ Sáu tuần trước.

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ áp thuế lên gần như toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Chứng khoán Mỹ đã giảm điểm trong phiên giao dịch cuối của tuần trước, và nhiều thị trường chứng khoán ở khu vực châu Á cũng giảm điểm trong phiên sáng đầu tuần hôm nay.

Đồng USD mạnh lên gây sức ép giảm giá cho vàng, khiến kim loại quý này không giữ được mức giá 1.200 USD/oz.

Lúc hơn 11h trưa theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á đứng ở 1.193,6 USD/oz, giảm 3,6 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 33,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính chi phí liên quan.