Giá vàng miếng giữ mốc 37 triệu đồng/lượng, giá USD tự do giảm

Được hỗ trợ bởi lực tăng của giá vàng thế giới, giá vàng miếng trong nước đã tái lập mốc 37 triệu đồng/lượng vào cuối tuần vừa rồi và duy trì mốc này đến sáng đầu tuần hôm nay (16/4). Giá USD tự do giảm dưới 22.800 đồng, trong khi giá USD ngân hàng đi ngang.

Lúc gần 11h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,06 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm tương ứng 20.000 đồng/lượng và 60.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty PNJ báo giá vàng miếng SJC cho ở mức 36,94 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 37,12 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng miếng đã vượt mốc 37 triệu đồng/lượng vào sáng thứ Bảy, sau phiên tăng hơn 0,8% vào đêm trước của giá vàng thế giới, và một phần chịu tác động tâm lý từ vụ tấn công của Mỹ-Anh-Pháp nhằm vào Syria.

Vào chiều thứ Bảy, có lúc giá vàng miếng SJC bán ra tại Hà Nội lên mức 37,15 triệu đồng/lượng, cao nhất kể từ cuối tháng 2. Đây cũng là lần thứ ba giá vàng miếng vượt 37 triệu đồng/lượng kể từ đầu năm đến nay.

Các doanh nghiệp kim hoàn lớn tỏ ra thận trọng, nới rộng chênh lệch giá mua-bán vàng. Sáng nay, chênh giá mua vào bán ra vàng miếng SJC phổ biến 110.000-120.000 đồng/lượng, so với mức chênh dưới 100.000 đồng/lượng thời gian gần đây.

Tuy nhiên, giới kinh doanh vàng cho biết thị trường khá trầm lắng, không có sự biến động lớn về khối lượng giao dịch. "Trong những ngày cuối tuần qua, giá bán ra vàng miếng SJC trong nước có sự tăng mạnh, tuy nhiên lực mua và bán trên thị trường không có quá nhiều sự biến động. Các nhà đầu tư trong nước tỏ ra rất thận trọng, quan sát, theo dõi những diễn biến của thị trường, do đó không có quá nhiều cơn sóng mạnh tác động lên thị trường trong những ngày cuối tuần qua", Công ty PNJ cho biết sáng thứ Hai.

Giá vàng trong nước đang được hỗ trợ bởi xu hướng tăng của giá vàng quốc tế trong bối cảnh có nhiều bất ổn, gồm căng thẳng địa chính trị ở Syria và mâu thuẫn thương mại chưa được giải quyết giữa Mỹ và Trung Quốc.

Lúc gần 11h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á đứng ở 1.347,6 USD/oz, tăng 1,2 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Phiên ngày thứ Sáu tại Mỹ, giá vàng tăng 11,1 USD/oz, chốt ở 1.346,4 USD/oz.

Hãng tin Reuters cho biết nhiều nhà đầu tư đang mua vàng để phòng ngừa rủi ro Syria, nhưng lực mua không quá mạnh do có ý kiến cho rằng Mỹ sẽ không tiếp tục mở một đợt tấn công nữa, và Nga sẽ chỉ dừng ở mức cảnh báo chứ không có động thái trả đũa.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã tăng 3%, trong khi giá vàng miếng trong nước chỉ tăng 400.000 đồng/lượng, tương đương tăng hơn 1%.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ sáng nay cao hơn từ 50.000-100.000 đồng/lượng.

Vàng 999,9 các thương hiệu lâu năm tiếp tục đắt hơn vàng miếng 150.000-200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Nhẫn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý lúc gần 11h có giá mua vào là 36,8 triệu đồng/lượng và bán ra là 37,2 triệu đồng/lượng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.770 đồng và 22.790 đồng, tương ứng giá mua và bán, giảm 10 đồng so với hôm thứ Sáu. Đây là lần đầu tiên giá USD tự do xuống dưới 22.800 đồng trong mấy tuần qua.

Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên giá USD niêm yết so với thứ Sáu, báo giá ngoại tệ này ở mức 22.755 đồng (mua vào) và 22.825 đồng (bán ra).