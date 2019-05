Giá vàng miếng nhích lên, USD ngân hàng vượt 23.400 đồng

Giá vàng thế giới duy trì xu hướng tăng, đưa giá vàng miếng trong nước sáng nay (8/5) tăng vài chục nghìn đồng mỗi lượng. Giá USD ngân hàng tăng vọt qua mốc 23.400 đồng, giá USD tự do cũng lên gần mốc này.

Lúc hơn 11h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,26 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,34 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,18 triệu đồng/lượng và 36,35 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng hiện tăng 20.000-30.000 đồng/lượng.

Từ cuối tuần trước, giá vàng trong nước được hỗ trợ bởi xu thế tăng yếu nhưng liên tục của giá vàng thế giới. Tuy nhiên, do lực cầu vàng miếng trong nước ở mức thấp, nên mức tăng của vàng miếng rất hạn chế, chỉ vài chục nghìn đồng mỗi lượng trong một ngày.

So với giá vàng miếng, giá các sản phẩm vàng 999,9 đang tăng nhanh hơn. Tập đoàn Phú Quý sáng nay nâng báo giá vàng nhẫn tròn trơn hiệu Phú Quý 100.000 đồng/lượng so với sáng qua, lên mức 36,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,55 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá vàng nhẫn tròn Rồng Thăng Long ở mức 36,21 triệu đồng/lượng và 36,66 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, cao hơn 50.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá USD tự do và ngân hàng có cú tăng đột biến sáng nay, phá vỡ xu hướng dao động quanh ngưỡng 23.300 đồng gần đây. Chênh lệch giữa hai đầu giá mua và bán của ngoại tệ này cũng rộng hơn.

Giá USD tự do tại Hà Nội phổ biến ở mức 23.350 đồng (mua vào) và 23.380 đồng (bán ra), tăng tương ứng 70 đồng và 75 đồng so với sáng qua. Khoảng cách giữa giá mua và bán USD tự do sáng nay là 30 đồng, so với mức 20 đồng thường thấy.

Ngân hàng Vietcombank báo giá ngoại tệ này ở mức 23.300 đồng và 23.420 đồng, tương ứng mua và bán, tăng 50 đồng và 70 đồng so với sáng qua. Khoảng cách giá mua-bán USD tại Vietcombank đã tăng lên mức 120 đồng, từ 100 đồng duy trì thời gian qua.

Trên thị trường thế giới, tỷ giá đồng USD giảm nhẹ sáng nay, với chỉ số Dollar Index dao động quanh ngưỡng 97,45 điểm so với mức 97,5 điểm vào hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng thế giới đang bước sang ngày tăng thứ tư liên tục và đạt mức cao nhất trong 1 tuần nhờ lực mua phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang.

Lúc hơn 11h, giá vàng giao ngay tại châu Á đứng ở 1.287,1 USD/oz, tăng 2 USD/oz so với đóng cửa đêm qua tại New York. Trong phiên Mỹ ngày thứ Ba, giá vàng tăng 3,5 USD/oz, chốt ở 1.285,1 USD/oz.

Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, một đợt tăng mạnh của giá vàng thế giới là điều khó xảy ra ở thời điểm này, bởi tâm lý của giới đầu tư nói chung về vàng chưa có sự chuyển biến lớn.

"Vàng hiện đang được hỗ trợ bởi sự e ngại rủi ro. Nhưng chưa có sự thay đổi nào về động lực tăng giá đối với vàng trong tâm lý nói chung của thị trường. Động lực đó vẫn còn yếu", nhà phân tích cao cấp Jeffrey Halley thuộc OANDA nhận xét với Reuters.

Mức giá hiện tại của vàng thế giới tương đương khoảng 36,25 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ khoảng 100.000 đồng/lượng.