Giá vàng miếng tăng khá mạnh, USD tự do giảm

Giá vàng thế giới vượt qua mốc 1.300 USD/oz, kéo giá vàng miếng trong nước sáng nay (19/3) tăng thêm gần 100.000 đồng/lượng. Giá USD tự do giảm khá mạnh, trong khi giá USD ngân hàng chững.

Lúc hơn 11h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,59 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,69 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,55 triệu đồng/lượng và 36,7 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC hiện tăng 80.000-100.000 đồng/lượng tùy theo niêm yết của từng doanh nghiệp.

Do sự giằng co của giá vàng thế giới quanh ngưỡng 1.300 USD/oz thời gian gần đây, giá vàng miếng từ đầu tháng tới nay chủ yếu dao động quanh vùng 36,6-36,7 triệu đồng/lượng. So với giá vàng thế giới, giá vàng miếng vẫn giữ xu hướng tăng-giảm đều yếu hơn.

Sáng nay, giá vàng miếng SJC bán lẻ chỉ đứng cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 100.000 đồng/lượng, từ chỗ đứng cao hơn khoảng 300.000 đồng/lượng vào sáng hôm qua.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 chỉ tăng khoảng 50.000 đồng/lượng sáng nay.

Vàng nhẫn tròn trơn Phú Quý của Phú Quý có giá mua vào và bán ra là 36,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,85 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng là 36,61 triệu đồng/lượng và 37,06 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá các sản phẩm vàng 999,9 bán ra đang cao hơn từ 250.000-450.000 đồng/lượng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.195 đồng (mua vào) và 23.215 đồng (bán ra), giảm 15 đồng so với sáng hôm qua.

Trong khi đó, Ngân hàng Vietcombank giữ báo giá USD ở mức 23.160 đồng và 23.260 đồng, tương ứng giá mua và bán, không thay đổi so với hôm qua. Sau nhiều ngày giữ nguyên niêm yết giá USD, Vietcombank hôm qua đã nâng giá ngoại tệ này 10 đồng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 11h trưa nay theo giờ Việt Nam đứng ở 1.308,3 USD/oz, tăng 4 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Hai tại Mỹ. Trong phiên New York đêm qua, giá vàng tăng 1 USD/oz, chốt ở 1.304,3 USD/oz.

Giá vàng thế giới tăng do đồng USD giảm. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD giảm về mức 96,41 điểm trong phiên sáng thứ Ba tại châu Á, từ mức 96,6 điểm trong ngày hôm qua.

Ngoài ra, giá vàng còn tăng do nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư khi chứng kiến sự bấp bênh xung quanh việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. Vụ "ly hôn" này đang đứng trước khả năng trì hoãn kéo dài do Quốc hội Anh không đồng tình với thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Theresa May đạt được với EU.

Giới đầu tư hiện đang chờ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) diễn ra trong 2 ngày 19-20/3. FED được dự báo giữ nguyên lãi suất trong lần họp này, nhưng điều mà thị trường chờ đợi là sự tái khẳng định quan điểm mềm mỏng về lãi suất trong thời gian tới.