Giá vàng miếng tăng nửa triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại, tái lập mốc 1.500 USD/oz, đưa giá vàng trong nước sáng nay (15/8) qua ngưỡng 42 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do và ngân hàng ít biến động.

Lúc hơn 9h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 41,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 42,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 41,7 triệu đồng/lượng và 42,1 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng miếng hiện tăng nửa triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý của Phú Quý có giá tương ứng 41,6 triệu đồng/lượng và 42,1 triệu đồng/lượng.

Trong 1 tuần trở lại đây, giá vàng trong nước giằng co mạnh quanh ngưỡng 42 triệu đồng/lượng, phản ánh khá sát mọi diễn biến của giá vàng thế giới.

Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá vàng trong nước thế giới bị kéo giãn sáng nay do giá vàng trong nước tăng chậm hơn. Giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang thấp hơn so với giá vàng thế giới quy đổi khoảng 300.000-400.000 đồng/lượng, so với mức chênh chỉ 100.000-200.000 đồng/lượng vào sáng qua.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đang ở gần mức cao nhất của hơn 6 năm thiết lập vào đầu tuần. Giá kim loại quý này tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư toàn cầu trong bối cảnh thị trường chứng khoán sụt điểm mạnh vì nỗi lo thương chiến Mỹ-Trung gây suy thoái kinh tế.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số Dow Jones của chứng khoán Mỹ mất hơn 800 điểm, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Sáng thứ Năm, sắc đỏ phủ khắp các thị trường chứng khoán chủ chốt ở khu vực châu Á, với thị trường Nhật giảm gần 1,4% và thị trường Trung Quốc đại lục giảm trên 1% lúc hơn 9h theo giờ Việt Nam.

Nhà đầu tư hoảng sợ khi đường cong lợi suất giữa trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm lần đầu tiên đảo ngược sau 12 năm. Sự đảo ngược này là một dấu hiệu kinh điển cho thấy suy thoái kinh tế sắp xảy ra.

Một tín hiệu đáng lo ngại nữa là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm lần đầu tiên trong lịch sử giảm dưới 2%, theo dữ liệu của Reuters.

Trong tháng 7 này, lợi suất trái phiếu liên tục giảm do nhà đầu tư mua mạnh trái phiếu để phòng ngừa rủi ro thương chiến Mỹ-Trung và nguy cơ suy giảm tăng trưởng kinh tế. Cùng với vàng và trái phiếu, nhà đầu tư cũng mua mạnh những "hầm trú ẩn" khác như Yên Nhật và Franc Thụy Sỹ.

Giá vàng giao ngay tại châu Á lúc hơn 9h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.520,9 USD/oz, tăng 3,8 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Trong phiên ngày thứ Tư ở Mỹ, giá vàng tăng 15,2 USD/oz, tương đương tăng hơn 1%, đạt 1.517,1 USD/oz.

Mức giá hiện tại của vàng thế giới tương đương khoảng 42,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do.

Vàng tăng giá dù tỷ giá đồng USD đi lên. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh đã tăng lên mức 97,96 điểm trong phiên sáng thứ Năm tại châu Á, từ mức 97,78 điểm vào sáng thứ Tư.

Đồng USD tăng giá do nhu cầu mua trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao. Tuy nhiên, đồng tiền này vẫn chịu áp lực giảm bởi dự báo cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ phải hạ lãi suất thêm 2-3 lần trong thời gian còn lại của năm 2019 để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong nước, tỷ giá USD/VND sáng nay không có nhiều biến động so với sáng qua. Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên báo giá USD ở mức 23.150 đồng (mua vào) và 23.270 đồng (bán ra).

Trên thị trường tự do tại Hà Nội, giá USD phổ biến ở 23.185 đồng và 23.215 đồng, giá mua vào không đổi nhưng giá bán tăng 5 đồng.