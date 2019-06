Giá vàng miếng tăng, USD tự do giảm khá mạnh

Giá vàng thế giới tăng đêm qua và sáng nay (13/6), kéo giá vàng miếng trong nước tăng khoảng 100.000 đồng/lượng. Giá USD tự do và ngân hàng cùng giảm, trong đó giá USD ngân hàng tuột mốc 23.400 đồng.

Lúc gần 11h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 37,17 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,27 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 37,15 triệu đồng/lượng và 37,35 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm sáng qua, giá vàng miếng hiện tăng khoảng 70.000-100.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục được hỗ trợ bởi lực tăng của giá vàng thế giới. Sau mấy phiên giảm và chững, giá vàng quốc tế đang có chiều hướng tăng trở lại.

Giá các sản phẩm vàng miếng ít biến động sáng nay. Công ty Bảo Tín Minh Châu nâng giá vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long 30.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua, lên 37,09 triệu đồng/lượng và 37,54 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Tập đoàn Phú Quý giữ báo giá vàng nhẫn Rồng Thăng Long ở mức 37 triệu đồng (mua vào) và 37,4 triệu đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.

Giá vàng trong nước đã giữ vùng giá 37 triệu đồng/lượng được hơn 1 tuần nay. Hồi đầu năm, giá vàng cũng có lúc vượt 37 triệu đồng/lượng nhưng chỉ được giữ trong một vài ngày.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ hiện đang thấp hơn khoảng 200.000 đồng/lượng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.310 đồng (mua vào) và 23.330 đồng (bán ra), giảm tương ứng 15 đồng và 20 đồng so với sáng qua.

Giá USD niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank giảm 10 đồng và tuột mốc 23.400 đồng ở chiều bán ra, còn 23.270 đồng và 23.390 đồng, tương ứng giá mua và bán.

So với đầu tuần, cả giá USD tự do và ngân hàng hiện đều đã giảm 70 đồng, phù hợp với xu hướng giảm gần đây của tỷ giá đồng USD trên thị trường quốc tế. Đồng bạc xanh đang chịu áp lực mất giá do khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có từ 1 đến 3 đợt giảm lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2019 để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD đã hồi phục lên mức 96,95 điểm trong phiên sáng nay tại châu Á, từ mức 96,7 điểm vào sáng qua. Tuy nhiên, áp lực giảm giá đối với USD vẫn đang lớn, và thị trường đang chờ xem FED sẽ phát tín hiệu gì về lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ diễn ra vào ngày 18-19/6.

Dù USD hồi phục, giá vàng thế giới tăng đêm qua và sáng nay do khả năng FED hạ lãi suất. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng là một lý do để nhiều nhà đầu tư mua vàng phòng ngừa rủi ro.

Lúc hơn 11h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á đứng ở 1.335,2 USD/oz, tăng 1,1 USD/oz so với đóng cửa phiên New York ngày thứ Tư. Trong phiên Mỹ đêm qua, giá vàng tăng 6,8 USD/oz, chốt ở 1.334,1 USD/oz.

Mức giá hiện tại của vàng thế giới tương đương khoảng 37,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính chi phí liên quan.