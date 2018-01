Giá vàng miếng trái chiều thế giới, USD tự do tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên đầu tuần sáng nay (8/1), nhưng giá vàng miếng trong nước lại giảm. Giá USD tự do giảm về sát ngưỡng 22.700 đồng, thấp hơn nhiều so với giá USD ngân hàng.

Lúc hơn 10h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 36,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,6 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ giao dịch hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 10.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn trơn các thương hiệu như nhẫn Phú Quý của Phú Quý, nhẫn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu… dao động từ 35,9-36 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và quanh 36,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty PNJ báo giá vàng miếng SJC ở mức 36,47 triệu đồng/lượng và 36,65 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Trong tuần đầu tiên của năm 2018, giá vàng miếng tiếp tục xu hướng lình xình của năm 2017, đi ngang quanh ngưỡng 36,6 triệu đồng/lượng.

Giới kinh doanh vàng cho biết mức giá vàng hiện nay kém hấp dẫn đối với cả người mua lẫn người bán. Nhà đầu tư cũng không mặn mà với vàng sau khi kênh đầu tư này gần như không sinh lời nếu được nắm giữ trong cả năm 2017.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.695 đồng (mua vào) và 22.715 đồng (bán ra), giảm 10 đồng so với hôm thứ Sáu. Từ hôm thứ Năm đến nay, giá USD tự do đã hạ 20 đồng, về thấp hơn giá USD ngân hàng tới 30 đồng ở chiều bán ra.

Xu hướng ổn định của giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại vẫn duy trì. Vietcombank sáng nay giữ nguyên báo giá ngoại tệ này ở mức 22.675 đồng và 22.745 đồng, tương ứng giá mua và bán.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h trưa nay theo giờ Việt Nam đứng ở mức 1.321 USD/oz, tăng 1,2 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York.

Mức giá này quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính chi phí liên quan tương đương khoảng 36,15 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ 450.000-500.000 đồng/lượng. Đây là mức chênh được coi là "chuẩn" giữa giá vàng trong nước và thế giới.

Gần đây, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và quốc tế liên tục rút ngắn do giá vàng trong nước tăng chậm so với thế giới. Hồi tháng 12, có lúc giá vàng miếng cao hơn thế giới 2 triệu đồng/lượng.

Sau hai tuần giảm giá mạnh, đồng USD trên thị trường quốc tế đang chững lại. Hãng tin Reuters cho biết, sự kết hợp giữa đồng USD yếu và tăng trưởng kinh tế toàn cầu khả quan đã tạo môi trường hoàn hảo cho các loại hàng hóa cơ bản, trong đó có vàng, tăng giá.

Dầu thô hiện đang ở vùng giá cao nhất kể từ năm 2015, một phần còn do căng thẳng chính trị ở Iran, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC).

Giá dầu Brent tại thị trường London lúc gần 11h trưa nay theo giờ Việt Nam tăng 0,12 USD/thùng, đạt mức 67,74 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ tại Mỹ tăng 0,17 USD/thùng, đạt 61,61 USD/thùng.