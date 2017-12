Giá vàng miếng, USD tự do cùng đi ngang

Giá vàng thế giới tăng đáng kể, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng nay (27/12) hầu như không tăng so với hôm qua. Giá USD tự do đi ngang và chênh lệch không nhiều so với giá USD ngân hàng.

Lúc hơn 10h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,43 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,52 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ giao dịch hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 10.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty PNJ báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,38 triệu đồng/lượng và 36,56 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Càng về cuối năm, giá vàng miếng diễn biến càng chậm. Suốt trong quý 4 này, giá vàng chỉ xoay quanh ngưỡng 36,5 triệu đồng/lượng, kéo dài xu hướng lình xình trong phần lớn thời gian của năm 2017.

Mức giá hiện nay của vàng miếng cũng ngang bằng với mức giá khởi đầu năm 2017, đồng nghĩa với việc nắm giữ vàng trong cả năm nay không mang lại lợi nhuận.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang chênh cao hơn 1,3 triệu đồng/lượng. Gần đây, giá vàng thế giới tăng nhưng giá vàng trong nước hầu như không tăng, nên khoảng cách giá vàng trong nước-thế giới được rút ngắn từ mức 2 triệu đồng/lượng cách đây khoảng 2 tuần.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.740 đồng (mua vào) và 22.760 đồng (bán ra), không thay đổi so với hôm qua. Mức giá USD tự do này đã duy trì khoảng 1 tuần nay, cao hơn giá USD ngân hàng 10-15 đồng. Trước đó, có lúc giá USD tự do đã tăng lên ngưỡng 22.800 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD niêm yết tiếp tục giữ xu hướng ổn định. Vietcombank sáng nay báo giá ngoại tệ này ở mức 22.675 đồng (mua vào) và 22.745 đồng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng đang giữ xu hướng tăng nhẹ. Phiên đêm qua tại New York, giá vàng tăng 8,5 USD/oz, tương đương tăng 0,7%, chốt ở mức 1.284 USD/oz.

Lúc gần 11h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á giảm 0,9 USD/oz, còn 1.283,1 USD/oz. Mức giá này tương đương khoảng 35,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính các chi phí liên quan.

Theo hãng tin Reuters, đây là mức giá cao nhất của vàng thế giới kể từ đầu tháng tới nay, một phần do lực mua vàng vật chất tăng ở Trung Quốc dịp cuối năm.

Đồng USD hiện đang vững giá so với các đồng tiền chủ chốt khác, nhưng tiến tới hoàn tất một năm mất giá. Từ đầu năm đến nay, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xnah đã giảm khoảng 9%, trong đó tỷ giá USD/Yên giảm 0,3%.

Khác với đồng USD, đồng Euro, Đôla Australia và Bảng Anh nằm trong số những đồng tiền chủ chốt tăng giá mạnh nhất năm nay.