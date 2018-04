Giá vàng miếng, USD tự do và ngân hàng cùng giảm

Giá vàng thế giới đi xuống do thiếu lực hỗ trợ, khiến giá vàng miếng trong nước sáng nay (6/4) hạ về gần ngưỡng 36,7 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do và ngân hàng đồng loạt giảm nhẹ.

Lúc gần 11h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,73 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm của ngày qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 30.000-40.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,6 triệu đồng/lượng và 36,78 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Tuần này, giá vàng miếng chủ yếu lình xình quanh ngưỡng 36,8 triệu đồng/lượng, một mặt do giá vàng thế giới giằng co trong vùng hẹp, mặt khác do nhu cầu vàng trong nước ở mức thấp.

"Thị trường giao dịch vàng miếng trong nước ngày hôm qua vẫn khá ảm đạm, đa số vẫn chỉ là các giao dịch nhỏ lẻ là chủ yếu, chưa ghi nhận được các giao dịch lớn làm ảnh hưởng đến thị trường", Công ty PNJ cho biết sáng 6/4.

Theo biểu đồ giá vàng của DOJI, so với hôm thứ Sáu tuần trước, giá vàng miếng SJC hiện gần như không thay đổi.

Nhiều sản phẩm vàng 999,9 của các doanh nghiệp lớn vẫn đang giữ mức giá 37 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, cao hơn giá vàng miếng. Nhẫn tròn trơn 999,9 của Phú Quý lúc hơn 11h có giá mua vào là 36,6 triệu đồng/lượng, bán ra là 37 triệu đồng/lượng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.795 đồng (mua vào) và 22.815 đồng (bán ra), giảm 5 đồng so với hôm qua.

Tuần này, giá USD tự do dao động trong khoảng từ 22.800-22.820 đồng, tiếp tục thấp hơn giá USD ngân hàng ở chiều bán ra.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD niêm yết tuần này dao động quanh ngưỡng 22.850 đồng. Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 22.770 đồng (mua vào) và 22.840 đồng (bán ra), giảm 5 đồng so với hôm qua.

Eximbank niêm yết giá USD ở mức 22.750 đồng và 22.840 đồng, tương ứng giá mua và bán, giảm 10 đồng so với sáng qua.

Giá vàng giao ngay lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm tại New York giảm 6,6 USD/oz, còn 1.327,2 USD/oz.

Lúc hơn 11h trưa theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á tăng 3,7 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ đứng ở 1.330,9 USD/oz.

Mấy ngày gần đây, giá vàng chịu áp lực giảm do đồng USD mạnh lên khi giới đầu tư tin tưởng Mỹ và Trung Quốc sẽ đàm phán để giải quyết căng thẳng về thuế quan và thương mại. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đã tăng lên mức 90,34 điểm vào sáng thứ Sáu, so với mức dưới 90 điểm vào đầu tuần.

Tuy nhiên, vào ngày thứ Năm, sau khi thị trường Mỹ đóng cửa, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố có thể áp thuế lên thêm 100 tỷ USD hàng Trung Quốc. Tuyên bố này khiến giới đầu tư lo ngại rằng những nỗ lực ngăn chặn một cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nước sẽ bị phá hỏng.

Nhu cầu mua vàng phòng ngừa rủi ro tăng lên vì thế, đưa giá vàng thế giới tăng sáng nay. Một số kênh đầu tư an toàn khác như Yên Nhật cũng tăng giá.

Mức giá hiện tại của vàng thế giới tương đương gần 36,6 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính chi phí liên quan, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ khoảng 150.000 đồng/lượng.