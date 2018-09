Giá vàng miếng, USD tự do và ngân hàng cùng giảm

Giá vàng thế giới giằng co nhẹ trên ngưỡng 1.200 USD/oz, còn giá vàng miếng trong nước sáng nay giảm dưới mốc 36,7 triệu đồng/lượng ở nhiều nơi. Giá USD tự do tuột mốc 23.400 đồng, giá USD ngân hàng cũng rơi mốc 23.300 đồng.

Lúc gần 11h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,58 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,68 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm sáng qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 20.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,54 triệu đồng/lượng và 36,7 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Với giá vàng thế giới lình xình quanh mốc 1.200 USD/oz và giá vàng miếng giữ quanh vùng 36,7 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng thời gian gần đây duy trì mức chênh cao hơn từ 2,7-3 triệu đồng/lượng so với giá vàng quốc tế quy đổi.

Thị trường vàng miếng nhìn chung vẫn trầm lắng, nhưng thị trường vàng nữ trang có chiều hướng giao dịch sôi động hơn do bước vào mùa cưới hỏi ở miền Bắc.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 sáng nay cũng ít biến động. Tập đoàn Phú Quý giữ báo giá nhẫn tròn trơn hiệu Phú Quý ở mức 34,4 triệu đồng/lượng và 34,8 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, không thay đổi so với hôm qua.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.370 đồng (mua vào) và 23.395 đồng (bán ra), giá mua vào giữ nguyên nhưng giá bán ra giảm 5 đồng so với sáng qua. Tuần này, giá USD tự do đã giảm 90 đồng.

Ngân hàng Vietcombank sáng nay báo giá mua vào USD ở mức 23.210 đồng và giá bán ra ở mức 23.290 đồng, giảm 35 đồng so với sáng hôm qua.

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết giá bán ra USD ở mức 23.321 đồng, giảm 5 đồng so với sáng qua. So với thứ Sáu tuần trước, giá USD bán ra tại Sở Giao dịch hiện tăng 4 đồng.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD tiếp tục xu hướng giảm giá của tuần này, sau khi thống kê do Bộ Lao động Mỹ công bố hôm qua cho thấy lạm phát ở nước này trong tháng 8 tăng chậm hơn dự báo.

Dữ liệu lạm phát yếu dẫn tới kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể giãn tiến độ tăng lãi suất trong năm 2019, dù giới đầu tư đã gần như chắc chắn FED sẽ có hai lần nâng lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2018, vào tháng 9 và tháng 12.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ tiền tệ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác hạ về mức 94,5 điểm, từ mức 94,8 điểm vào sáng qua.

Khả năng Mỹ-Trung sắp có vòng đàm phán thương mại tiếp theo cũng là một lý do nhiều nhà đầu tư bán ra USD. Trước đó, đồng USD được mua mạnh để chống rủi ro khi chiến tranh thương mại leo thang.

Giá vàng giao ngay tại thị trường New York đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm với mức giảm 5,2 USD/oz, tương đương giảm 0,4%, còn 1.201,9 USD/oz. Lúc hơn 11h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 4 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, đứng ở 1.205,9 USD/oz.

Mức giá hiện tại của vàng thế giới quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính các chi phí liên quan tương đương xấp xỉ 34 triệu đồng/lượng.