Giá vàng miếng, USD tự do và ngân hàng cùng tăng trở lại

Giá vàng thế giới giữ đà tăng nhẹ phiên đêm qua và sáng nay (19/4), đưa giá vàng miếng tái lập mốc 37 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do và ngân hàng hồi phục một phần cú giảm vào đầu tuần.

Lúc hơn 10h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,99 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm sáng qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 50.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,88 triệu đồng/lượng và 37,06 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng lình xình quanh ngưỡng 37 triệu đồng/lượng, một mặt do lực mua-bán không đủ mạnh để khiến giá biến động rõ ràng hơn, mặt khác do giá vàng thế giới mấy ngày qua chững dưới 1.350 USD/oz - một ngưỡng cản kỹ thuật quan trọng.

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch đêm qua, giá vàng thế giới đã vượt qua được mốc này. Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 2 USD/oz, đạt 1.350,2 USD/oz.

Đà tăng nhẹ được duy trì trong phiên giao dịch sáng nay ở châu Á. Lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng thêm 1,4 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, đứng ở 1.351,6 USD/oz.

Đây là vùng giá cao nhất của vàng thế giới trong vòng 1 tuần. Hãng tin Reuters cho biết giá vàng vẫn đang được hỗ trợ ít nhiều bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh bất ổn gia tăng ở Syria và trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung thời gian gần đây. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, hỗ trợ chính cho giá vàng đang là yếu tố kỹ thuật.

Nhà phân tích Carlo Alberto De Casa của Activtrades nói rằng việc giá vàng đóng cửa trên 1.350 USD/oz khẳng định lực tăng đang được củng cố. "Nếu giá vàng giữ được mốc 1.350 USD/oz thêm 2 ngày nữa, thì giá có cơ hội lên 1.400 USD/oz", ông De Casa nói với Reuters.

Đồng USD vững giá trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Á, hạn chế phần nào đà tăng của giá vàng. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh so vơi một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng nhẹ lên mức 89,702 điểm, từ mức 89,54 điểm vào sáng qua.

Trong nước, giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.770 đồng (mua vào) và 22.790 đồng (bán ra), tăng 15 đồng so với sáng hôm qua. Trươc đó, giá USD tự do giảm 25 đồng trong hai ngày đầu tuần.

Ngân hàng Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 22.745 đồng (mua vào) và 22.815 đồng (bán ra), tăng 10 đồng so với sáng qua. Hôm thứ Ba, giá USD tại ngân hàng này hạ 20 đồng.

Với tỷ giá USD tự do bán ra như trên, giá vàng thế giới quy đổi hiện tương đương 37,1 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng SJC bán lẻ từ 50.000-100.000 đồng/lượng. Hôm qua, giá vàng miếng còn nhỉnh hơn giá vàng thế giới quy đổi.

Trong khi đó, giá vàng 999,9 các thương hiệu lâu năm vẫn giữ chênh lệch cao hơn giá vàng quôc tế quy đổi. Chẳng hạn, vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu lúc hơn 10h có giá mua vào là 36,91 triệu đồng/lượng, bán ra là 37,36 triệu đồng/lượng.