Giá vàng miếng xuống đáy 4 tháng, USD tự do giảm

Giá vàng thế giới giữ xu hướng giảm, kéo giá vàng miếng trong nước sáng nay (16/4) về mức thấp nhất 4 tháng. Giá USD tự do hạ về sát ngưỡng 23.200 đồng, trong khi giá USD ngân hàng tiếp tục "bất động".

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,45 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty PNJ báo giá vàng miếng SJC ở mức 36,35 triệu đồng/lượng và 36,5 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Biểu đồ giá vàng của các doanh nghiệp kim hoàn lớn cho thấy giá vàng miếng SJC bán ra đang ở mức thấp nhất kể từ giữa tháng 12 năm ngoái. So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng hiện giảm khoảng 50.000 đồng/lượng.

Từ đầu tháng tới nay, giá vàng miếng đã nhiều lần chạm đáy kể từ cuối 2018 do giá vàng thế giới chật vật trong việc giữ mốc 1.300 USD/oz. Tuy vẫn giữ được sự ổn định cao hơn so với giá vàng thế giới, giá vàng miếng tiếp tục chịu sự chi phối chính của diễn biến giá vàng quốc tế.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang đứng cao hơn khoảng 500.000 đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 như nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long hoặc nhẫn tròn trơn Phú Quý hiện dao động quanh ngưỡng 36,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 36,7 triệu đồng/lượng (bán ra), không có nhiều thay đổi so với hôm qua.

Với mức giá hiện tại, các sản phẩm vàng 999,9 đang đắt hơn so với vàng miếng SJC từ 250.000-300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.185 đồng (mua vào) và 23.205 đồng (bán ra), giảm 10 đồng so với hôm thứ Sáu. Giá USD bán ra trên thị trường tự do hiện đang rẻ hơn 45 đồng so với tại Ngân hàng Vietcombank.

Sáng nay, báo giá USD tại Vietcombank vẫn duy trì ở ngưỡng của nhiều ngày qua là 23.150 đồng và 23.250 đồng, tương ứng giá mua và bán.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.285,9 USD/oz, giảm 2,5 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Hai tại Mỹ. Trong phiên New York đêm qua, giá vàng giảm 2,4 USD/oz, chốt ở 1.288,4 USD/oz.

Mức giá này của vàng thế giới tương đương khoảng 35,95 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính các chi phí liên quan.

Giá vàng thế giới đang ở trong phiên giảm thứ tư liên tiếp do nhu cầu mua tài sản an toàn suy giảm trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang hy vọng Mỹ và Trung Quốc sớm đạt một thỏa thuận thương mại.

Trao đổi với kênh Fox Business Networks vào ngày 15/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết cuộc đàm phán thương mại "đang có nhiều tiến bộ". Thị trường chứng khoán châu Á sáng thứ Ba giữ gần mức cao nhất 9 tháng cho dù chứng khoán Mỹ giảm trong phiên trước đó.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD phục hồi lên gần mức 97 điểm trong phiên châu Á sáng nay, sau khi trượt về 96,8 điểm vào ngày hôm qua. Trong phần lớn thời gian của tuần trước, chỉ số này giữ trên ngưỡng 97 điểm.