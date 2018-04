Giá vàng sụt sâu, USD tự do tăng mạnh

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, khiến giá vàng miếng trong nước sáng nay (24/4) sụt về ngưỡng 36,7 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do tiếp tục tăng và đã vượt giá USD ngân hàng ở chiều bán ra.

Lúc gần 10h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,64 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,73 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 150.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty PNJ báo giá vàng miếng SJC ở mức 36,6 triệu đồng/lượng và 36,78 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Giá vàng trong nước đang chịu sức ép giảm mạnh từ giá vàng thế giới. Giá vàng quốc tế đã giảm về vùng 1.320 USD/oz từ ngưỡng 1.350 USD/oz vào tuần trước. Nếu so với mức đỉnh của tuần trước, giá vàng miếng hiện đã giảm khoảng 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng 999,9 các thương hiệu lâu năm sáng nay giảm về sát mốc 37 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu lúc 10h niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long ở mức 36,56 triệu đồng/lượng và 37,01 triệu đồng/lượng, tương ứng mua vào và bán ra.

Giới kinh doanh vàng cho biết giao dịch vẫn trầm lắng vì mức độ biến động giá chưa đủ lớn để kích nhu cầu mua-bán vàng gia tăng đáng kể.

Ngoài ra, do giá vàng trong nước giảm chậm hơn so với thế giới, khoảng cách giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới quy đổi đang bị kéo giãn. Sáng nay, giá vàng SJC bán lẻ cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 300.000-350.000 đồng/lượng. Cách đây ít hôm, giá vàng SJC còn rẻ hơn thế giới.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.795 đồng (mua vào) và 22.815 đồng (bán ra), tăng 15 đồng so với hôm qua. So với giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá USD tự do đang cao hơn 10 đồng ở chiều bán ra, thay vì thấp hơn như thường thấy thời gian gần đây.

Sáng nay, Vietcombank hạ giá USD niêm yết 5 đồng so với hôm qua, còn 22.735 đồng (mua vào) và 22.805 đồng.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai tại New York, giá vàng giao ngay hạ 11 USD/oz, tương đương giảm hơn 0,8%, còn 1.325,2 USD/oz. Lúc hơn 10h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á giảm thêm 0,3 USD/oz, còn 1.324,9 USD/oz.

Giá vàng giảm về vùng thấp nhất trong hơn 2 tuần do sức ép của đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Do vàng được định giá bằng USD và một tài sản phi lãi suất, nên cả đồng USD tăng giá và lãi suất tăng đều không có lợi cho giá vàng.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt sáng nay đứng gần mức đỉnh của 3 tháng là 90,985 điểm thiết lập vào đêm qua.

Giá trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm trong phiên đầu tuần tại New York, khiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất trong hơn 4 năm. Lợi suất tăng phản ánh kỳ vọng của giới đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ đẩy nhanh tiến độ tăng lãi suất trong năm nay.

Nhiều nhà phân tích dự báo, với tình hình kinh tế Mỹ khả quan hiện nay, FED sẽ có thêm 3 lần tăng lãi suất nữa trong năm 2018, sau đợt tăng vào tháng 3 vừa qua.