Giá vàng tăng nhẹ sáng đầu tuần, USD giảm

Giá vàng thế giới đi lên, đưa giá vàng miếng trong nước sáng đầu tuần hôm nay (25/2) nhích vài chục nghìn đồng mỗi lượng. Giá USD tự do và ngân hàng đồng loạt giảm nhẹ.

Lúc hơn 11h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 37 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,92 triệu đồng/lượng và 37,12 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng miếng SJC hiện tăng khoảng 20.000-30.000 đồng/lượng.

Sau đợt biến động mạnh sau kỳ nghỉ Tết âm lịch, giá vàng miếng trong khoảng 1 tuần trở lại đây đã ổn định hơn, dao động trong khoảng 36,9-37,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa hai đầu giá mua và bán cũng được rút ngắn, về mức 100.000 đồng/lượng ở Hà Nội và 200.000 đồng/lượng ở thị trường Tp.HCM.

Giao dịch vàng miếng diễn ra trầm lắng, giới kinh doanh vàng cho hay, trong khi nhu cầu đối với các sản phẩm vàng 999,9 và vàng trang sức vẫn nhỉnh hơn so với vàng miếng. Vì lý do này mà giá các sản phẩm vàng 999,9 vẫn đang cao hơn so với giá vàng miếng.

Vàng nhẫn tròn trơn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý sáng nay có giá 36,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long ở mức 36,91 triệu đồng/lượng và 37,36 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ hiện đang rẻ hơn khoảng 100.000 đồng/lượng, trong khi giá các sản phẩm vàng 999,9 dao động từ ngang bằng đến cao hơn trên 100.000 đồng/lượng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.200 đồng (mua vào) và 23.220 đồng (bán ra), giảm 5 đồng so với hôm thứ Sáu.

Ngân hàng Vietcombank cũng hạ báo giá USD 5 đồng so với thứ Sáu, còn 23.160 đồng và 23.260 đồng, tương ứng giá mua và bán.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 11h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.331,3 USD/oz, tăng 2,4 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Trong phiên ngày thứ Sáu, giá vàng tăng 4,9 USD/oz, đạt 1.328,9 USD/oz.

Vàng tăng giá do đồng USD giảm sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hoãn kế hoạch tăng thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/3. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD giảm về mức 96,47 điểm trong phiên châu Á sáng nay, từ mức 96,9 điểm vào tuần trước.

Tuy nhiên, mức tăng của giá vàng bị hạn chế do các nhà đầu tư mạnh tay gom mua những tài sản có độ rủi ro cao hơn như cổ phiếu.

Nếu được quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính các chi phí liên quan, giá vàng thế giới hiện tương đương hơn 37,2 triệu đồng/lượng.