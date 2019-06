Giá vàng thế giới “cố thủ” mốc 1.400 USD/oz, trong nước giữ mốc 39 triệu đồng/lượng

Sau phiên giảm mạnh vào hôm qua, giá vàng thế giới sáng nay (27/6) giữ mốc 1.400 USD/oz, còn giá vàng miếng trong nước đang cho thấy những nỗ lực bám trụ mốc 39 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do giữ đà hồi phục, trong khi giá USD ngân hàng chững lại.

Lúc hơn 10h, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 38,77 triệu đồng/lượng (mua vào) và 39,07 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 38,8 triệu đồng/lượng và 39,05 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng hiện giảm 30.000-40.000 đồng/lượng. So với mức đỉnh gần 40 triệu đồng/lượng thiết lập vào chiều ngày thứ Ba, giá vàng miếng hiện đã hạ gần 1 triệu đồng/lượng.

Dù chịu áp lực giảm mạnh từ thị trường vàng quốc tế, giá vàng miếng đã duy trì được mốc 39 triệu đồng/lượng từ hôm qua. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang thấp hơn khoảng 600.000 đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng đang vững trên ngưỡng 39 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tập đoàn Phú Quý lúc hơn 10h báo giá vàng nhẫn tròn trơn hiệu Phú Quý ở mức 38,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 39 triệu đồng/lượng (bán ra). Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cùng thời điểm có giá tương ứng là 38,71 triệu đồng/lượng và 39,21 triệu đồng/lượng.

Theo giới kinh doanh vàng, một điểm khác biệt giữa đợt tăng giá vàng trong nước hiện tại với những đợt "sốt" trước kia là thị trường không xảy ra tình trạng chênh lệch lớn về cung-cầu. Hiện tượng người dân xếp hàng mua-bán vàng không xuất hiện dù giá vàng từ đầu tháng tới nay tăng hơn 2,5 triệu đồng/lượng.

"Giá vàng trong nước trong những ngày gần đây liên tục biến động mạnh, tuy nhiên lực mua và bán khá cân đối, không có hiện tượng quá bán hoặc quá mua", Công ty PNJ cho biết ngày 26/6.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.305 đồng (mua vào) và 23.335 đồng (bán ra), tăng 15 đồng so với sáng qua. Tăng liên tục trong 3 ngày, giá USD tự do đã đội thêm 50 đồng.

Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên báo giá USD ở mức 23.265 đồng và 23.385 đồng, tương ứng giá mua và bán, không thay đổi so với hôm qua.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.407,9 USD/oz, giảm 1,7 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Tư tại New York. Trong phiên đêm qua, giá vàng giảm 14,4 USD/oz, tương tương giảm hơn 1%, còn 1.409,6 USD/oz.

Mức giá hiện tại của vàng thế giới tương đương khoảng 39,6 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính các chi phí liên quan.

Giới đầu tư toàn cầu hiện đang đợi cuộc gặp vào ngày thứ Bảy ở Nhật Bản giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - cuộc gặp được đánh giá sẽ có ảnh hưởng lớn đến hướng đi của cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

Tâm lý thận trọng khiến giá vàng chững lại sau đợt tăng bùng nổ vừa qua. Hôm thứ Ba, giá vàng có lúc lên gần 1.440 USD/oz, cao nhất hơn 6 năm.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust có phiên bán ròng vàng thứ hai liên tiếp vào ngày thứ Tư. Quỹ đã giảm 0,22% khối lượng nắm giữ, còn 797,85 tấn vàng, từ mức 799,61 tấn vàng hôm thứ Ba.

Tỷ giá đồng USD trên thị trường quốc tế không có nhiều biến động sáng nay. Chỉ số Dollar Index dao động quanh ngưỡng 96,2 điểm, ngang với mức của sáng hôm qua.