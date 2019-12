Giá vàng thế giới đạt đỉnh 1 tháng, USD tự do sụt mạnh

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 Mỹ-Trung có thể lùi đến sau bầu cử Mỹ 2020. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (4/12) cũng tăng theo, nhưng mức tăng khá dè dặt, trong khi giá USD tự do trượt sâu.

Lúc hơn 11h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 41,36 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,51 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 41,34 triệu đồng/lượng và 41,57 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC hiện tăng khoảng 150.000 đồng/lượng.

Với mức tăng tương tự, giá các sản phẩm vàng 999,9 khác dao động từ 41,65-41,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, cao hơn từ 150.000-300.000 đồng/lượng so với giá vàng miếng.

Nhẫn tròn Phú Quý của Phú Quý có giá 41,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,65 triệu đồng/lượng (bán ra). Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng là 41,43 triệu đồng/lượng và 41,88 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước với giá vàng thế giới rút ngắn sáng nay do giá vàng miếng tăng chậm hơn so với giá quốc tế. Cụ thể, giá vàng thế giới quy đổi hiện đạt khoảng 41,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ chỉ từ 100.000-150.000 đồng/lượng. Sáng qua, chênh lệch dao động từ 350.000-400.000 đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 11h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.479,8 USD/oz, tăng 1,5 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Ba tại New York. Trong phiên đêm qua tại Mỹ, giá vàng tăng 15,5 USD/oz, tương đương tăng gần 1,1%, đạt 1.478,3 USD/oz.

Theo hãng tin Reuters, giá vàng quốc tế đang ở ngưỡng cao nhất kể từ đầu tháng 11. Cú tăng này diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh sau khi ông Trump tỏ ra không cần ký một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc trong năm nay.

"Tôi chẳng có một thời hạn nào cả. Trên một vài phương diện, tôi thích ý tưởng đợi cho tới sau bầu cử mới chốt thỏa thuận với Trung Quốc", ông Trump tuyên bố trước các nhà báo khi đang ở London để chuẩn bị dự thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đồng USD sụt giá sau tuyên bố của ông Trump cũng là nhân tố đưa giá vàng tăng. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD giảm về ngưỡng 97,74 điểm trong phiên châu Á sáng nay, từ mức 97,9 điểm ngày hôm qua. Tuần trước, chỉ số này dao động trên 98 điểm.

Trong nước, giá USD tự do sáng nay cũng sụt giảm. Tại Hà Nội, giá USD tự do phổ biến ở mức 23.180 đồng (mua vào) và 23.210 đồng (bán ra), giảm tương ứng 30 đồng và 40 đồng so với hôm qua. Tuần trước, có lúc giá USD bán ra tăng lên mức 23.265 đồng.

Tại Ngân hàng Vietcombank, báo giá USD giữ ở mức 23.120 đồng và 23.240 đồng, tương ứng giá mua và bán.