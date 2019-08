Giá vàng thế giới sụt giảm, trong nước tuột mốc 42 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới sụt giảm đêm qua và sáng nay (14/8), tuột khỏi mốc 1.500 USD/oz, kéo giá vàng miếng trong nước xuống dưới ngưỡng 42 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do và ngân hàng cùng tăng nhẹ sau mấy ngày liên tiếp đi xuống.

Lúc hơn 9h, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 41,32 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,77 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 41,2 triệu đồng/lượng và 41,6 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với đỉnh giá hơn 6 năm ở mức 42,5 triệu đồng/lượng thiết lập vào cuối giờ chiều qua, giá vàng miếng bán ra tại DOJI hiện giảm 730.000 đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng đồng loạt xuống dưới 42 triệu đồng/lượng ngay khi thị trường vừa mở cửa sáng nay. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu lúc hơn 9h có giá mua vào là 41,34 triệu đồng/lượng và bán ra là 41,89 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang giằng co mạnh, phản ánh sát các diễn biến của giá vàng thế giới.

Chiều qua, giá vàng thế giới có lúc vượt 1.530 USD/oz, cao nhất hơn 6 năm, do thương chiến Mỹ-Trung căng thẳng, biểu tình ở Hồng Kông diễn biến phức tạp, và bất ổn ở Argentina sau khi đương kim Tổng thống Mauricio Marci hứng thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử sơ bộ. Những nhân tố này khiến chứng khoán toàn cầu giảm điểm mạnh, đồng thời hút vốn vào những kênh đầu tư an toàn như vàng.

Tuy nhiên, chứng khoán thế giới đã tăng mạnh trở lại trong phiên đêm qua và sáng nay, sau khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố hoãn áp thuế lên nhiều hàng hóa Trung Quốc. Động thái này của ông Trump giúp hạ nhiệt chiến tranh thương mại, đồng thời khiến nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư giảm xuống, kéo giá vàng tụt giảm.

Lúc hơn 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á đứng ở 1.495,7 USD/oz, giảm 6,2 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương gần 41,9 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do.

Trong phiên Mỹ đêm qua, giá vàng giảm 9,6 USD/oz so với đóng cửa phiên liền trước, còn 1.501,9 USD/oz. Nếu so với đỉnh giá thiết lập trong phiên, giá vàng đã mất hơn 30 USD/oz lúc đóng cửa.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng hơn 11 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, tương đương giảm hơn 1,3% khối lượng nắm giữ, còn dưới 873 tấn vàng.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,4% phiên ngày thứ Ba tại Mỹ.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay, chỉ số này dao động quanh ngưỡng 97,78 điểm, so với mức 97,5 điểm vào sáng qua.

Trong nước, Ngân hàng Vietcombank nâng báo giá USD 10 đồng so với hôm qua, lên 23.150 đồng (mua vào) và 23.270 đồng (bán ra).

Giá USD tự do tại Hà Nội phổ biến ở mức 23.185 đồng (mua vào) và 23.210 đồng (bán ra), giá mua vào tăng 5 đồng nhưng giá bán không thay đổi so với sáng hôm qua.