Giá vàng trong nước chạm 37 triệu đồng/lượng, USD tự do tăng

Giá vàng thế giới tăng đêm qua và sáng nay (30/1), vượt xa mốc 1.300 USD/oz, đưa giá vàng trong nước lên ngưỡng 37 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do cũng đi lên, tái lập mốc 23.200 đồng, trong khi giá USD ngân hàng đi ngang.

Lúc gần 11h trưa, giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội theo niêm yết của Công ty Bảo Tín Minh Châu là 36,76 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,85 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,72 triệu đồng/lượng và 36,92 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng miếng hiện tăng 40.000-50.000 đồng mỗi lượng. Biểu đồ giá vàng của các doanh nghiệp kim hoàn lớn cho thấy giá vàng miếng SJC đang cao nhất gần 5 tháng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 tăng nhanh hơn vàng miếng, có nơi đã vượt mốc 37 triệu đồng/lượng.

Chẳng hạn, giá vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 36,56 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,01 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 180.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý báo giá nhẫn tròn trơn hiệu Phú Quý ở mức 36,5 triệu đồng/lượng và 36,9 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, cao hơn 100.000 đồng/lượng so với sáng qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng bán lẻ trong nước đang cao hơn chỉ từ 100.000-300.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới rút ngắn nhanh thời gian gần đây do giá vàng trong nước tăng chậm hơn so với giá thế giới.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.185 đồng (mua vào) và 23.205 đồng (bán ra), tăng 10 đồng so với sáng qua. Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên báo giá USD ở mức 23.150 đồng và 23.240 đồng, tương ứng giá mua và bán.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 11h trưa nay theo giờ Việt Nam đứng ở 1.313,7 USD/oz, tăng 1,4 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Đây là vùng giá cao nhất của kim loại quý này trong vòng 8 tháng.

Phiên đêm qua tại New York, giá vàng tăng 8,5 USD/oz, tương đương tăng gần 0,7%, đạt 1.312,3 USD/oz.

Giới đầu tư đang chờ kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến công bố vào đêm nay theo giờ Việt Nam. Ngày 29/1, FED đã bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của ngân hàng trung ương này trong 2018. Thị trường đang dự báo khả năng FED sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này và đưa ra tín hiệu dừng nâng lãi suất trong năm 2019.

Ngoài ra, thị trường cũng đang thận trọng trước thềm vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung trong hai ngày 30-31/1 tại Washington.

Trong môi trường nhiều bấp bênh như hiện nay, vàng dễ phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn.

Trái lại, áp lực giảm giá đang tăng lên đối với đồng USD. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh sáng nay dao động quanh ngưỡng 95,8 điểm, không có nhiều biến động so với sáng qua và đang ở gần mức đáy của 2 tuần.

Theo hãng tin Reuters, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã tăng khối lượng nắm giữ thêm 1,01% trong phiên ngày thứ Ba, hiện đang nắm 823,87 tấn vàng.