Giá vàng trong nước chỉ còn chênh thế giới hơn 100.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng trong nước sáng nay (24/1) nhích nhẹ nhờ phiên tăng đêm qua của giá vàng thế giới. Khoảng cách giá vàng trong nước-thế giới tiếp tục rút ngắn, còn hơn 100.000 đồng/lượng.

Lúc hơn 11h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,76 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,86 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ giao dịch hôm qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 20.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,75 triệu đồng/lượng và 36,92 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Hơn 1 tuần trở lại đây, giá vàng miếng dao động quanh ngưỡng 36,8 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, giá vàng miếng hiện nay còn đang rẻ hơn cả vàng nhẫn tròn trơn - một điều hiếm khi xảy ra.

Giá vàng nhẫn tròn trơn một số thương hiệu lớn như nhẫn Phú Quý của Phú Quý hay nhẫn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu hiện đang được bán ra với giá hơn 37 triệu đồng/lượng, và mua vào với giá khoảng 36,6 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách giữa giá vàng miếng với giá vàng thế giới đã co rất hẹp, do giá vàng trong nước giữ xu hướng tăng ít so với thế giới.

Sáng nay, giá vàng thế giới quy đổi tính theo giá USD tự do và chưa bao gồm các chi phí liên quan là hơn 36,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng hiện chỉ chênh thế giới từ hơn 100.000 đồng đến 200.000 đồng mỗi lượng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.695 đồng (mua vào) và 22.715 đồng (bán ra), không thay đổi so với hôm qua. Nhiều ngày gần đây, giá USD tự do bán ra biến động yếu trên ngưỡng 22.700 đồng và duy trì thấp hơn giá USD ngân hàng từ 25-30 đồng.

Giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại vẫn giữ ổn định. Vietcombank sáng nay báo giá ngoại tệ này ở mức 22.675 đồng (mua vào) và 22.745 đồng (bán ra).

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 11h trưa nay theo giờ Việt Nam đứng ở 1.341,7 USD/oz, giảm 0,2 USD/oz so với đóng cửa đêm qua tại New York. Phiên ngày thứ Ba tại Mỹ, giá vàng tăng 7,8 USD/oz, chốt ở 1.341,9 USD/oz.

Đồng USD giảm giá vẫn đang là nhân tố hỗ trợ giá vàng thế giới. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD giảm xuống mức 90,003 điểm sáng nay, một mức đáy mới của 3 năm.

USD mất giá do giới đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ không phải là ngân hàng trung ương duy nhất thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm nay, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế diễn ra khả quan trên phạm vi toàn cầu.

Tại châu Âu, niềm tin của người tiêu dùng trong tháng 1 đã tăng lên mức cao nhất trong 17 năm. Kết quả khảo sát này cùng một loạt thống kê kinh tế tích cực khác khiến thị trường đặt cược khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ có bước tiến tới thắt chặt chính sách trong cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày thứ Năm tuần này.

Dự báo như vậy đã nâng tỷ giá Euro/USD lên mức 1,2315 USD/Euro, gần mức đỉnh 3 năm là 1,2322 USD/Euro thiết lập vào tuần trước. Tỷ giá USD/Yên giảm gần 0,4% sáng nay, về mức 109,9 Yên/USD.