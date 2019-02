Giá vàng trong nước giữ mốc 37 triệu đồng/lượng, USD tự do tăng

Giá vàng thế giới biến động yếu ở vùng đỉnh của 9 tháng, giữ giá vàng trong nước sáng nay (1/2) trên ngưỡng 37 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do bán ra tăng khá mạnh trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết cổ truyền, trong khi giá USD ngân hàng giảm.

Lúc gần 11h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 36,91 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,03 triệu đồng/lượng (bán ra). Cùng thời điểm tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,9 triệu đồng/lượng và 37,1 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với sáng qua, giá vàng miếng SJC hiện tăng khoảng 30.000-50.000 đồng/lượng. Nhiều doanh nghiệp kim hoàn lớn thận trọng nới rộng khoảng cách giữa giá mua và bán vàng, đề phòng biến động giá vàng quốc tế trong thời gian hơn 1 tuần nghỉ Tết.

Tại Hà Nội, chênh lệch giá mua-bán vàng miếng sáng nay phổ biến ở ngưỡng 120.000 đồng/lượng, rộng hơn mức 100.000 đồng/lượng thường thấy gần đây.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 nhìn chung đang cao hơn so với vàng miếng ở chiều bán ra. Chẳng hạn, nhẫn tròn trơn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá mua vào và bán ra tương ứng 36,7 triệu đồng/lượng và 37,1 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang đứng cao hơn khoảng 100.000-150.000 đồng/lượng.

Trong tháng 1, giá vàng miếng tăng khoảng 400.000 đồng/lượng còn giá vàng 999,9 tăng 700.000-800.000 đồng/lượng, nhờ sự đi lên của giá vàng thế giới.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.190 đồng (mua vào) và 23.230 đồng (bán ra). So với sáng qua, giá USD tự do hiện tăng 5 đồng ở chiều mua vào và tăng 25 đồng ở chiều bán ra.

Ngân hàng Vietcombank hạ giá USD niêm yết 10 đồng so với hôm qua, về mức 23.150 đồng và 23.240 đồng, tương ứng giá mua và bán.

Trong tháng 1, giá USD tự do giảm 70 đồng, trong khi giá USD ngân hàng chỉ lình xình quanh ngưỡng 23.240 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đã tăng 3% trong tháng 1, đánh dấu tháng tăng thứ tư liên tục. Nhân tố chính hỗ trợ cho giá vàng quốc tế trong tháng này là sự giảm giá của đồng USD và tín hiệu mềm mỏng hơn về chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Ngoài ra, vàng cũng được nhiều nhà đầu tư mua vào để phòng ngừa rủi ro từ sự suy giảm kinh tế toàn cầu.

Trong tháng 1, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã tăng khối lượng nắm giữ thêm 4,6%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 9/2017.

Lúc hơn 11h trưa theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á đứng ở 1.319,8 USD/oz, giảm 1,9 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Trong phiên Mỹ ngày thứ Năm, giá vàng tăng 1,3 USD/oz, chốt ở 1.321,7 USD/oz.

Đây là vùng giá cao nhất của vàng thế giới kể từ hôm 21/4/2018, hãng tin Reuters cho hay.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD đã hồi phục lên mức 95,6 điểm trong phiên sáng nay tại châu Á, sau khi có lúc giảm xuống 95,1 điểm trong ngày hôm qua.

Trong vòng 2 tháng qua, chỉ số này sụt 2%, đánh dấu chuỗi hai tháng giảm tệ nhất trong 1 năm, do những tín hiệu dừng tăng lãi suất từ FED.