Giá vàng trong nước lao dốc theo thế giới

Giá vàng thế giới bất ngờ sụt mạnh dưới ngưỡng 1.300 USD/oz, khiến giá vàng miếng trong nước sáng nay (12/4) "bốc hơi" trên 100.000 đồng/lượng. Giá USD ngân hàng đi ngang và giữ vị thế đắt hơn giá USD tự do ở chiều bán ra.

Lúc 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,38 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,48 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,34 triệu đồng/lượng và 36,49 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng hiện giảm 110.000-120.000 đồng/lượng. Đây cũng là mức giá thấp nhất của vàng miếng kể từ cuối tháng 12 năm ngoái.

Gần đây, do sức ép giảm từ sự đi xuống của giá vàng thế giới, giá vàng miếng đã không ít lần tụt dưới 36,5 triệu đồng/lượng, chạm đáy của hơn 3 tháng.

Ngày thứ Năm, giá vàng miếng có lúc đạt đỉnh nửa tháng ở mức 36,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sau khi giá vàng thế giới trải qua một phiên giảm mạnh, mức đỉnh này đã không thể duy trì.

Tuy nhiên, với xu hướng đã kéo dài mấy năm qua, giá vàng miếng tiếp tục biến động yếu hơn giá vàng quốc tế. Nếu phản ánh hết mức giảm của giá vàng thế giới, giá vàng miếng sáng nay phải giảm trên 400.000 đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang đứng cao hơn khoảng 300.000 đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 cũng sụt sáng nay, nhưng giữ được trạng thái đắt hơn giá vàng miếng ở chiều bán ra. Nhẫn tròn Phú Quý được Tập đoàn Phú Quý báo giá ở mức 36,3 triệu đồng/lượng và 36,7 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.195 đồng (mua vào) và 23.215 đồng (bán ra). So với giá niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank, giá USD bán ra trên thị trường tự do đang rẻ hơn 35 đồng.

Tại Vietcombank, báo giá USD đang đứng ở 23.150 đồng và 23.250 đồng, tương ứng giá mua và bán.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h trưa nay theo giờ Việt Nam đứng ở 1.293,8 USD/oz, tăng 0,9 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York.

Trong phiên Mỹ ngày thứ Năm, giá vàng giảm 15,6 USD/oz, tương đương giảm gần 1,2%, còn 1.292,9 USD/oz.

Đây là phiên giảm mạnh nhất gần 2 tuần của giá vàng. Kim loại quý này sụt giá do đồng USD mạnh lên sau loạt dữ liệu kinh tế khả quan của Mỹ.

Thống kê do Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của nước này trong tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1969. Trong tháng 3, lạm phát giá bán buôn của Mỹ tăng mạnh nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác dao động trong vùng 97,0497,2 điểm trong phiên châu Á sáng nay.

Tuy giảm mạnh phiên ngày thứ Năm, giá vàng thế giới đã tăng được 0,1% trong tuần này, tiến tới hoàn tất tuần tăng đầu tiên sau 2 tuần giảm liên tiếp.