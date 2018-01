Giá vàng trong nước, thế giới đồng loạt rời khỏi đỉnh

Giá vàng thế giới giảm trở lại do đồng USD hồi phục, khiến giá vàng miếng trong nước sáng nay (26/1) về thấp hơn khoảng 300.000 đồng/lượng so với mức đỉnh hôm qua. Giá USD tự do nhích nhẹ, trong khi USD ngân hàng vẫn đi ngang.

Lúc hơn 11h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 37 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,1 triệu đồng/lượng (bán ra). So với đỉnh giá của gần 5 tháng thiết lập vào hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 270.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,93 triệu đồng/lượng và 37,13 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Chênh lệch giữa giá vàng miếng với giá vàng thế giới quy đổi sáng nay là 100.000 đồng/lượng, từ chỗ giá vàng trong nước-thế giới gần như ngang bằng vào sáng qua.

Giá vàng nhẫn tròn trơn hiện đang cao hơn khoảng 200.000 đồng/lượng so với giá vàng miếng ở chiều bán ra. Vàng nhẫn các thương hiệu như nhẫn Phú Quý của Phú Quý, Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá khoảng 36,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.700 đồng (mua vào) và 22.720 đồng (bán ra), tăng 5 đồng so với hôm qua. Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên báo giá USD ở mức 22.675 đồng và 22.745 đồng, tương ứng giá mua và bán.

Đêm qua, giá vàng giao ngay tại Mỹ giảm 10,4 USD/oz, tương đương giảm gần 0,8%, chốt ở mức 1.348,3 USD/oz. Trong phiên, có lúc giá vàng lên hơn 1.365 USD/oz, cao nhất kể từ tháng 8/2016.

Lúc 11h trưa nay, trong phiên giao dịch tại châu Á, giá vàng tăng 3,7 USD/oz so với giá chốt phiên Mỹ, lên 1.352 USD/oz.

Diễn biến giá vàng thế giới đang bị chi phối mạnh bởi tỷ giá đồng USD. Trong khi đó, đồng USD biến động mạnh hai ngày gần đây do các phát biểu trái chiều của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hôm thứ Tư, ông Mnuchin nói ông hoan nghênh một đồng USD yếu vì điều đó giúp ích cho thương mại của Mỹ. Hôm thứ Năm, ông Trump lại nói rằng ông muốn đồng USD mạnh, và cho rằng phát biểu của ông Mnuchin đã bị đưa ra khỏi ngữ cảnh.

Phát biểu của ông Mnuchin về đồng USD yếu đã khiến chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD giảm 2%. Hôm thứ Năm, chỉ số này có lúc giảm còn 88,44 điểm, thấp nhất trong hơn 3 năm, so với mức khoảng 90 điểm vào hôm thứ Tư.

Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã được hỗ trợ sau tuyên bố của ông Trump, với Dollar Index phục hồi lên mức 89,221 điểm trong sáng nay.

Tăng là xu hướng chính của giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Kim loại quý này đang hưởng lợi bởi sự mất giá của đồng USD trong bối cảnh thị trường tin rằng các ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới cũng sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm nay.