Giá vàng trong nước trượt theo thế giới

Giá vàng quốc tế mở cửa tuần giao dịch mới trong xu thế giảm, kéo giá vàng miếng trong nước sáng nay (19/8) trượt dưới ngưỡng 42 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do và ngân hàng cùng ổn định.

Lúc hơn 9h, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 41,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,85 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 41,45 triệu đồng/lượng và 41,8 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với ngày Chủ nhật, giá vàng miếng bán ra tại DOJI đã hạ 250.000 đồng/lượng. Nếu so với hôm thứ Bảy, giá vàng miếng bán ra tại SJC cũng giảm 100.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đang giảm về sát mốc 1.500 USD/oz nên việc giữ mốc 42 triệu đồng/lượng trở nên khó khăn với giá vàng trong nước.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang thấp hơn khoảng 400.000 đồng/lượng. Khoảng cách này có xu hướng bị kéo giãn trong những ngày gần đây, một dấu hiệu cho thấy người dân có thể đang bán vàng nhiều hơn mua - một nhà kinh doanh vàng nhấn mạnh.

Theo hãng tin Reuters, khi giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất 6 năm vào tuần trước, người dân nhiều nước châu Á mang vàng đi bán để chốt lời.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 của các doanh nghiệp kim hoàn lớn dao động quanh ngưỡng 42 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tập đoàn Phú Quý lúc hơn 9h báo giá nhẫn tròn trơn Phú Quý ở mức 41,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,85 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng 41,44 triệu đồng/lượng và 42,04 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 9h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.508,6 USD/oz, giảm 5,2 USD/oz so với đóng cửa phiên cuối tuần trước tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 42,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do.

Trong phiên ngày thứ Sáu tại Mỹ, giá vàng giảm 10,1 USD/oz, còn 1.513,8 USD/oz.

Vàng thế giới giảm giá do đồng USD mạnh lên và thị trường chứng khoán toàn cầu hồi phục sau đợt bán tháo tuần trước. Đầu giờ sáng nay, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản tăng 0,25%, nối tiếp phiên tăng hôm thứ Sáu ở Phố Wall.

Giới đầu tư đang hy vọng rằng các ngân hàng trung ương và chính phủ sẽ tung biện pháp hỗ trợ tăng trưởng, ngăn kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Hy vọng này khiến nhu cầu mua tài sản an toàn như vàng giảm xuống.

Tuy nhiên, vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương. Giới giao dịch ở Phố Wall hiện đang đặt cược khả năng 70% Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất trong tháng 9.

Tỷ giá đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền mạnh khác đang ở ngưỡng cao nhất 2 tuần thiết lập hôm thứ Sáu. Chỉ số Dollar Index trong phiên sáng nay tại châu Á dao động quanh mốc 98,23 điểm. Tuần trước, chỉ số này có thời điểm trượt về 97,5 điểm.

Trong nước, Ngân hàng Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.160 đồng (mua vào) và 23.280 đồng (bán ra).

Giá USD tự do tại Hà Nội lúc đầu giờ sáng phổ biến ở mức 23.195 đồng và 23.225 đồng, tương ứng giá mua và bán.