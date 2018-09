Giá vàng, USD tự do và ngân hàng đồng loạt tăng

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất 1 tuần, kéo giá vàng miếng trong nước sáng nay (21/9) nhích vài chục nghìn đồng mỗi lượng. Bất chấp giá USD trên thị trường quốc tế sụt giảm, giá USD tự do và ngân hàng cùng đi lên.

Lúc gần 11h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,57 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,67 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ giao dịch hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 20.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,55 triệu đồng/lượng và 36,7 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Xu hướng lình xình quanh ngưỡng 36,7 triệu đồng/lượng của giá vàng miếng tiếp tục kéo dài. Vốn đã biến động yếu hơn giá vàng thế giới suốt mấy năm nay, giá vàng miếng trong nước càng có lý do để đi ngang khi giá vàng thế giới gần đây ổn định quanh ngưỡng 1.200 USD và tỷ giá USD/VND chững lại.

Thị trường vàng miếng giữ trạng thái giao dịch ảm đạm, trong khi giao dịch vàng trang sức diễn ra sôi động hơn - giới kinh doanh vàng cho hay.

Sáng nay, giá vàng SJC bán lẻ đứng cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 2,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá các sản phẩm vàng 999,9 cao hơn phổ biến 700.000-800.000 đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi. Vàng nhẫn tròn trơn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý được doanh nghiệp này báo giá ở mức 34,45 triệu đồng/lượng và 34,85 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.390 đồng (mua vào) và 23.410 đồng (bán ra), tăng tương ứng 20 và 15 đồng so với sáng hôm qua. Tuần này, giá USD tự do giằng co nhẹ quanh ngưỡng 23.400 đồng.

Ngân hàng Vietcombank sáng nay nâng báo giá USD niêm yết thêm 20 đồng so với hôm qua, lên mức 23.290 đồng và 23.370 đồng, tương ứng giá mua và bán. Trong hai ngày trở lại đây, Vietcombank nâng giá USD thêm 40 đồng.

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện báo giá bán ra USD ở mức 23.343 đồng, tăng 7 đồng so với ngày thứ Năm.

Trên thị trường thế giới, tỷ giá đồng USD giảm mạnh phiên ngày thứ Năm tại New York trong bối cảnh giới đầu tư ham thích các tài sản có độ rủi ro cao hơn. Nhu cầu mua tài sản an toàn như USD giảm xuống khi các nhà đầu tư không còn lo nhiều về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Nhiều thị trường chứng khoán ở khu vực châu Á tăng điểm sáng nay, sau khi hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 của chứng khoán Mỹ cùng lập kỷ lục trong phiên đêm qua.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đã giảm về dưới ngưỡng 93,9 điểm trong phiên sáng nay, từ mức 94,5 điểm vào sáng qua.

Đây là ngưỡng thấp nhất của Dollar Index trong vòng 10 tuần. Vào đầu tuần, chỉ số này còn ở ngưỡng 94,8 điểm.

Đồng USD xuống giá đã giúp giá vàng hồi phục lên ngưỡng cao nhất từ đầu tuần. Lúc hơn 11h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á đứng ở 1.209,7 USD/oz, tăng 1,8 USD/oz so với chốt phiên Mỹ ngày thứ Năm. Trong phiên New York, giá vàng tăng 3,2 USD/oz, đóng cửa ở 1.207.9 USD/oz.

Tuy nhiên, so với mức đỉnh hồi tháng 4, giá vàng hiện đã giảm 12%, chủ yếu do đồng USD mạnh lên và triển vọng Mỹ nâng lãi suất. Kim loại quý này hầu như không phát huy được vai trò "hầm trú ẩn" trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang.