Giá xăng tăng cao nhất gần 1.500 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa phát đi thông báo liên quan đến điều hành giá xăng dầu kể từ 17 giờ chiều nay (2/4).

Theo đó, nhà điều hành quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, xăng E5RON92 là 2.042 đồng/lít (kỳ trước chi 2.801 đồng/lít); Xăng RON95 là 1.304 đồng/lít (kỳ trước chi 2.061 đồng/lít); Dầu diesel 0 đồng/lít (kỳ trước chi 1.343 đồng/lít); Dầu hỏa 0 đồng/lít (kỳ trước chi 1.065 đồng/lít); Dầu mazut 362 đồng/kg (kỳ trước chi 1.640 đồng/kg).

Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu như trên, điều chỉnh tăng giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường: Xăng E5RON92 tăng 1.377 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 1.484 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 1.219 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 1.086 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.127 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường cụ thể như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 18.588 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 20.033 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.087 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 15.971 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.210 đồng/kg.

Bộ Công Thương cũng cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 2 tháng 4 năm 2019 là: 74,909 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,05% so với kỳ trước); 76,434 USD/thùng xăng RON95 (tăng 4,81% so với kỳ trước); 80,126 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 0,39% so với kỳ trước).