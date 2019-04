“Giải mã” lý do Sunshine Garden hút khách ngày mở bán

Là một trong những dự án xanh chỉ cách Hồ Gươm 4 km, ngay từ khi ra mắt tới nay, Sunshine Garden luôn nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Sunshine Garden - những dịch vụ đặc quyền khép kín

Theo thông tin từ chủ đầu tư, sự kiện mở bán Sunshine Garden diễn ra ngày 20/4 mới đây tại văn phòng bán hàng của dự án lôi cuốn hàng trăm khách hàng tham dự cùng nhiều giao dịch đặt cọc thành công có thể coi là một minh chứng rõ nét cho sức hút của khu đô thị cao cấp này.

Phát biểu tại lễ mở bán dự án Sunshine Garden, bà Dương Thị Thu Hiền - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sunshine, cho biết, năm 2019 chính là năm bùng nổ xu hướng phát triển các khu đô thị mới tích hợp. Bởi lẽ, nhà ở của cư dân thời hiện đại không đơn thuần là một căn hộ với kiến trúc đẹp, vị trí đắc địa mà đó còn là một căn hộ thông minh, các gia chủ được "tận hưởng" các dịch vụ tiện ích đặc quyền, khép kín và an ninh biệt lập,...

"Thấu hiểu tất cả những mong muốn của cư dân về một căn nhà, một không gian sống an nhiên, thư thái mà vẫn hiện đại, thời thượng, chúng tôi đã xây dựng Sunshine Garden với những điểm nhấn độc đáo. Ở dự án này, chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận bằng cách hạn chế tối đa mật độ xây dựng để xác lập một hệ thống gần 30 tiện ích đa dạng, quy tụ trong một quần thể cảnh quan thiên nhiên độc đáo, vốn chỉ có tại các khu resort ở ngoại thành", bà Dương Thị Thu Hiền khẳng định.

Được biết, Sunshine Garden là một trong những dự án trọng điểm thuộc dòng Sunshine Apartment của Tập đoàn Sunshine. Dự án hướng đến việc xây dựng một cuộc sống xanh, trong lành, hòa mình vào với thiên nhiên, do đó, chủ đầu tư đã hi sinh một phần diện tích xây căn hộ để thiết lập vườn sinh hoạt cộng đồng ngay trong các tòa nhà cho cư dân. Trên thị trường bất động sản quận Hoàng Mai, đây cũng là một trong số ít những dự án có mật độ cây xanh thuộc vào hạng cao nhất.

Bên cạnh việc kiến tạo không gian xanh, chủ đầu tư còn dành nhiều tâm huyết đầu tư một "hệ sinh thái" Sunshine đậm chất công nghệ 4.0 đặc thù, với các dịch vụ xe sang đưa đón, ví điện tử, trường mầm non quốc tế chuẩn Canada… Mục đích mang tới cho các cư dân một cuộc sống "all in one" với nhiều trải nghiệm tiện nghi.

Đặc biệt, với vị trí đắc địa, nằm nơi cửa ngõ phía Đông Nam Hà Nội, dự án xanh Sunshine Garden có nhiều ưu thế về phong thủy cũng như hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ.

Từ Sunshine Garden, cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới trung tâm của Thủ đô như cách Hồ Hoàn Kiếm khoảng 4km, tiệm cận với các trục đường huyết mạch của thủ đô như đường vành đai 2 và trục Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên - Tam Trinh đang được quy hoạch… Chính điều này giúp cho Sunshine Garden trở thành dự án có tính thanh khoản cao trên thị trường bất động sản Hà Nội.

Mở bán ngay khi thời điểm bàn giao nhà cận kề

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ dự án Sunshine Garden đang trong giai đoạn thi công cuối để gấp rút bàn giao cho khách hàng. Theo đó, không chỉ hoàn thiện phần thô, tất cả các tòa nhà đều đang được sơn phủ, lắp đặt lan can, thi công vách kính cửa kính, trát trong, lát nền, vệ sinh giải phóng mặt bằng… Hệ thống cảnh quan đang được phủ xanh, chăm sóc kỹ lưỡng.

Chính vì vậy, mua căn hộ trong thời điểm này đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ được rút ngắn thời gian chờ đợi nhận nhà.

Tham dự lễ mở bán, khách hàng không chỉ được cung cấp thông tin chi tiết về từng căn hộ mà còn được tìm hiểu sâu về tổng quan dự án, các chính sách ưu đãi liên quan. Bên cạnh đó các chuyên viên tư vấn cũng tận tình giúp khách hàng tận mắt mục sở thị một không gian đẳng cấp ngay tại căn hộ mẫu.

Hài lòng với những tiện ích khép kín tại dự án nhưng thêm một lý do anh Đình Dũng, khách hàng đến từ Vĩnh Phúc chọn mua căn hộ Sunshine Garden đó là bởi dự án đã sắp đến giai đoạn bàn giao. Anh cho biết: "Bỏ ra một số tiền lớn để chọn nơi an cư, chúng tôi không muốn phải chờ đợi lâu, chỉ mong sớm được xách va ly về ở luôn".

Có thể nói, với những lợi điểm về không gian xanh, hệ sinh thái tiện ích đồng bộ cùng nội thất cao cấp, đặc biệt là công nghệ 4.0 hiện đại, tân tiến là những lý do vì sao Sunshine Garden lại thu hút các nhà đầu tư cũng như những khách hàng có nhu cầu mua nhà.

