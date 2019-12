Giải mã sức hút của biệt thự đảo Ecopark Grand The Island ngày mở bán

Tập đoàn Ecopark tiếp tục mở bán số lượng giới hạn những căn biệt thự tiếp theo trong quần thể biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island. Toàn bộ quỹ hàng dành riêng cho lễ mở bán đều được đặt mua hết ngay tại sự kiện hôm 30/11.

Sự kiện lễ mở bán Biệt thự đảo Ecopark Grand The Island của Tập đoàn Ecopark tổ chức cuối tuần qua tiếp tục là tâm điểm thu hút sự quan tâm của hàng nghìn nhà đầu tư và khách hàng trong phân khúc bất động sản siêu sang dành riêng cho giới thượng lưu.

Một trong những điểm đáng chú ý, những khách hàng đặt mua thành công các căn biệt thự nhân sự kiện mở bán lần này đều được hưởng chính sách bán hàng ưu đãi hấp dẫn.

Cụ thể, theo chính sách bán hàng mới nhất được áp dụng, những khách hàng mua biệt thự đảo Ecopark Grand The Island sẽ được hỗ trợ lãi vay và ân hạn nợ gốc tới 36 tháng cho khoản vay 65% giá trị biệt thự cho 30 căn đầu tiên đặt cọc thành công. Với những căn còn lại sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ lãi vay và ân hạn nợ gốc 30 tháng cho khoản vay 65% giá trị biệt thự.

Như vậy, khách hàng chỉ cần đóng một số tiền tương đương với 30% giá trị căn nhà là có thể nhận nhà liền tay vào tháng 12/2019. Nếu quy ra giá trị tiền mặt, khách hàng sẽ được hưởng lợi từ 3 tỷ đồng đến trên 10 tỷ đồng tùy thuộc vào giá trị và diện tích căn biệt thự.

Với những khách hàng không vay ngân hàng mà thanh toán theo tiến độ sẽ nhận được ưu đãi giảm ngay 9.000.000 đồng/m2 đất tương đương với giảm 2,4 tỷ đồng cho căn 270m2 đến 9 tỷ đồng cho căn 1000m2. Nếu thanh toán sớm, khách hàng còn được giảm tiếp 10%/năm lãi suất chiết khấu trên số tiền và số ngày thanh toán sớm.

Đại diện chủ đầu tư cho biết: "Trong năm 2019, Ecopark chỉ mở bán duy nhất sản phẩm biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island, chúng tôi muốn dành sự tri ân, cám ơn những khách hàng đã yêu quý và đồng hành cùng Ecopark, những người đang thật sự tìm kiếm một môi trường sống xanh đẳng cấp".

"Cùng với siêu nhà phố Marina Arc, tuyệt phẩm Ecopark Grand - The Island đại diện cho những giá trị vượt trội, cao cấp nhất của thương hiệu Ecopark, một thiên đường Đảo Cọ giữa lòng thành phố Xanh. Đây thực sự sẽ là những bất động sản vô giá, không chỉ là nơi gia chủ được tận hưởng trọn vẹn không gian sống sinh thái độc bản tựa thiên nhiên mà còn là nơi lưu giữ truyền thống gia đình, là di sản xanh để lại cho thế hệ mai sau", đại diện Ecopark cho hay.

Tọa lạc tại trung tâm Khu đô thị Xanh Ecopark, quần thể biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island thành hình dựa trên cảm hứng từ mô hình Đảo Cọ (Palm Island) tại Dubai, nơi tất cả những căn biệt thự đều có mặt thoáng tiếp xúc với thiên nhiên, giữa bốn bề là vịnh hồ xanh.

Các căn biệt thự trong lần mở bán này có diện tích từ 270 đến 1000m2, được thiết kế với không gian sinh hoạt 3 tầng rộng thoáng với 4 phòng ngủ, nhà để xe rộng đủ vừa hai xe sang, có khu vực dành cho bến thuyền riêng, bể bơi và vườn ngoài trời ra sát mặt nước.

Không chỉ sở hữu không gian sống sang trọng bậc nhất, dự án còn thiết lập một tiêu chuẩn sống mới với những dịch vụ, tiện ích như đặc quyền đưa đón với dòng xe cao cấp của Maybach và du thuyền sang trọng; clubhouse rộng tới hơn 7.000 m2 có bến du thuyền, lầu vọng thủy, bể bơi 4 mùa, phòng thử rượu, cigar và bussiness lounge thượng hạng; công viên thể thao rộng gần 3.000 m2 với café mặt hồ, khu BBQ mặt hồ, khu tổ chức sự kiện, sân chơi thể thao, khu vui chơi dành cho trẻ em…

Là khu biệt thự khép kín, biệt lập với 2 cổng vào chính được trang bị bốt an ninh với công nghệ camera cảm nhiệt 24/24 cùng hệ thống intercom giữa bảo vệ và chủ nhà, các chủ nhân Ecopark Grand - The Island có thể yên tâm về sự an toàn và riêng tư khi sống ở đây.