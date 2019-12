Giải mã sức hút trong các dự án của An Gia

Có một điểm lạ tại An Gia so với các doanh nghiệp bất động sản khác là các lãnh đạo cấp cao ở đây vẫn đều đặn đi thuê nhà.

Từ chiếc cửa kính có khe hở…

Tại Nhật Bản, cửa kính ra vào hầu hết được thiết kế đặc biệt: có một khe hở giữa 2 cánh cửa, rộng khoảng 2 - 3 cm, chạy dài 50 - 70 cm phía bên dưới nhằm tránh những lần kẹp ngón tay của trẻ nhỏ.

Ở Việt Nam, "chiếc cửa kính có khe hở" chưa quá nhiều. Khi mà gần nửa triệu gia đình ở Tp.HCM chưa có nhà (theo số liệu mới nhất từ Sở Xây dựng) thì điều quan tâm nhất của người dân là được sở hữu một căn hộ thay vì tính hữu dụng trong thiết kế.

Những người làm việc trong Công ty Bất động sản An Gia không chỉ nghĩ như vậy. Họ đã thiết kế những cánh cửa "có khe hở" ở một số dự án như Riverside, Skyline và dự định sẽ tiếp tục triển khai trong tương lai. Không chỉ dừng lại ở đó, An Gia còn chú ý bố trí độ cao của cửa sổ giúp tầm nhìn không bị che chắn, trần nhà các phòng đều cao để đón gió và ánh sáng tự nhiên.

Các căn hộ tầm trung đều sở hữu ban công rộng tới 1,5 m với lan can dùng kính cường lực có độ dày 10 - 12 mm, tương đương chỉ tiêu xây dựng của một số dòng sản phẩm cao cấp trên thị trường.

Sự chỉn chu này một phần xuất phát từ việc lãnh đạo An Gia nhiều năm vẫn đi thuê nhà, như Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Bá Sáng hay Giám đốc xây dựng Trần Hải Phương. Các cấp lãnh đạo cho rằng trải nghiệm thực tế giúp họ thực sự hiểu cư dân muốn gì khi sống ở một dự án, học hỏi cái hay của các chủ đầu tư khác, hạn chế được những bất tiện trong thiết kế mà bình thường khó nhận ra.

Bằng nhãn quan của "người đi thuê nhà", An Gia khi vừa bước chân vào thị trường bất động sản đã có cách làm khác: Tự thiết kế lại toàn bộ các block được mua về theo "phong cách riêng" để đảm bảo căn hộ có giá trị sử dụng tối ưu nhất. Sản phẩm đầu tiên The Garden được đầu tư 200 m2 làm sảnh đón, thêm hồ bơi, phòng tiện tích và một khu vườn nhỏ.

Từ năm 2016, An Gia đã tự phát triển các dự án mang dấu ấn riêng, đi sâu phát triển các tiện ích. Ông Phạm Việt Bách, Kiến trúc sư trưởng, Giám đốc thiết kế An Gia nói với dự án The Sóng đang được triển khai, cảm hứng khởi nguồn từ những con sóng, núi lớn núi nhỏ và hình ảnh đàn chim bay về tổ mỗi buổi chiều ở thành phố Vũng Tàu.

Chủ đầu tư ưu tiên dùng các chất liệu tạo cảm giác gần gũi với biển cả, thiên nhiên như một con ốc khổng lồ tại sảnh đón Ốc Bạch Kim, màu nội thất tương đồng màu cát biển, bọt biển… Hay dự án Sky89 tại quận 7 nhìn ra khúc sông rộng gần 2 km, chủ đầu tư thiết kế một hồ ngắm hoàng hôn và một hồ ngắm bình minh. Mặc dù chỉ là dự án ở phân khúc vừa túi tiền, Sky89 sở hữu tới 89 tiện ích tương đương các căn hộ cao cấp.

…Đến 10.000 sản phẩm và nhiều hơn thế

Nhớ về thời điểm thị trường chững lại sau thời gian khủng hoảng (2012 - 2013), Chủ tịch Nguyễn Bá Sáng nói dự án của An Gia vẫn "bán ầm ầm". Bằng chứng là chỉ trong 5 năm, An Gia đã phát triển hơn 10.000 căn hộ phân khúc vừa túi tiền và phân khúc trung cấp. Tỷ lệ hấp thụ sản phẩm trên 90% chỉ trong 3 tháng mở bán. Dự báo ngay trong năm nay, dù thị trường được đánh giá có những khó khăn chung, An Gia vẫn tiêu thụ được hơn 3.500 căn hộ với doanh số 8.000 tỷ đồng.

Ông Sáng quan điểm thiết kế dự án đẹp, lựa chọn đúng phân khúc là một cách định vị sản phẩm để tạo nên sự khác biệt. Quan điểm này đã cho thấy rõ giá trị khi An Gia nhận được vốn đầu tư từ Creed Group, đối tác chiến lược cũng là cổ đông ngoại lớn nhất của doanh nghiệp. Đại diện quỹ này, ông Yamaguchi Masakazu thừa nhận 2 yếu tố thu hút của An Gia gồm thiết kế trong từng sản phẩm rất nổi trội và tốc độ bán hàng nhanh.

Để tối ưu chi phí, An Gia cũng phải tự thiết kế các dự án thay vì đi thuê, rút ngắn thời gian thông thường 3 - 4 tháng chỉ còn khoảng 1 - 2 tuần. Ngoài ra, đối tác xây dựng là Coteccons Group hiện thực hóa các ý tưởng bằng những công nghệ xây dựng hiện đại và thời gian bàn giao chuẩn xác.

Hàng năm, đội ngũ của An Gia thường quay lại những dự án đã bàn giao để tặng quà, khảo sát mức độ hài lòng của cư dân, từ đó tiếp nhận những góp ý qua quá trình sử dụng nhà. Lắng nghe ý kiến từ cư dân, An Gia dự định tiếp tục cải tiến thêm khu vực hầm để xe trong thời gian tới, theo ý tưởng sẽ có âm thanh, ánh sáng và cả cây xanh.

Với những điểm mạnh về thiết kế, ông Nguyễn Bá Sáng tự tin An Gia đã nổi trội trong các dự án nhà ở tầm trung, vừa túi tiền, đó là tiền đề để công ty có thể làm tốt hơn nữa ở nhiều phân khúc khác như nhà ở văn phòng, bất động sản nghỉ dưỡng...