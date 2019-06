Giao dịch căn hộ đã hoàn thiện, giải pháp tránh rủi ro cho nhà đầu tư

Chỉ cần gõ từ khóa "tranh chấp chung cư" trên google, trong thời gian 0,33 giây hệ thống đã thống kê ra 17.700 kết quả. "Toàn cảnh điểm nóng chung cư", "bùng phát tranh chấp chung cư"… là những điệp khúc được nhắc lại nhiều lần trong các bài viết.

Mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và khách hàng vẫn chưa đến hồi kết, vậy làm thế nào để những khách hàng đang có ý định giao dịch căn hộ có thể tránh được những rủi ro không đáng có?

Mâu thuẫn chung cư - vì đâu nên nỗi?

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và khách hàng. Mâu thuẫn có thể đến ngay trong quá trình thi công dự án như việc chậm tiến độ bàn giao nhà, chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính để triển khai dự án. Mâu thuẫn cũng có thể xuất hiện ngay cả khi dự án đã đi vào hoạt động, khi cư dân và chủ đầu tư tranh chấp phần diện tích chung, chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết vận hành dịch vụ - tiện ích như lời giới thiệu lúc bán nhà...

Tại một cuộc hội thảo về tranh chấp chung cư mới đây, ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam, cho rằng, ở góc độ thị trường, giá bán căn hộ tại những dự án có tranh chấp, kiện cáo có thể bị giảm 5-10%, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chủ đầu tư và những khách hàng có giao dịch tại dự án.

Để giảm thiểu tối đa tình trạng rủi ro, rất nhiều khách hàng đã có xu hướng tìm đến những dự án đã hoàn thiện để thực hiện giao dịch với chủ đầu tư.

Một dự án được thực hiện bởi chủ đầu tư có uy tín sẽ đảm bảo tiến độ dự án, bàn giao nhà đúng hẹn, vận hành tòa nhà theo đúng cam kết đã ký với khách hàng.

Ngoài ra, tại những dự án đã vận hành, người mua nhà cũng sẽ dễ dàng tìm hiểu dự án qua nguồn thông tin được cư dân đang sinh sống tại đó cung cấp. Từ chất lượng nhà ở, các mẫu thiết kế, quá trình vận hành hàng ngày, đến độ đáng tin cậy của hệ thống phòng cháy chữa cháy... tất cả đều được chứng thực một cách dễ dàng.

Golden Field - điểm hẹn an cư

Hiện nay, khu vực Mỹ Đình với hệ thống hạ tầng giao thông, dịch vụ - tiện ích được đầu tư đồng bộ và ngày càng hoàn thiện đang trở thành điểm hẹn mới của nhiều doanh nghiệp địa ốc.

Trên thực tế, số lượng dự án nhà ở tại khu vực này đã gia tăng nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn, nhiều dự án đã kịp hoàn thành, đi vào hoạt động ổn định để đón nguồn cầu luôn dồi dào tại Hà Nội.

Số lượng dự án nhiều cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng khách hàng dễ dàng lựa chọn được sản phẩm nhà ở ưng ý để làm chốn an cư. Đặc biệt, khi xét về mật độ dân cư so với các quận nội thành, khu vực này mới chỉ tương đương ở mức 1/5. Tỷ lệ này đảm bảo cho cư dân có được môi trường sống an lành, bớt khói bụi ô nhiễm vốn đang trở thành vấn nạn tại các đô thị lớn.

Các dự án đã hoàn thiện và đi vào hoạt động ổn định luôn thu hút được sự chú ý của nhiều đối tượng khách hàng. Trong số đó, dự án Golden Field đang được giới chuyên môn đánh giá là sở hữu nhiều lợi thế trong cuộc cạnh tranh kích cầu thị trường tại khu vực Mỹ Đình.

Dự án được MBLand hình thành và phát triển trên lô đất nằm tại góc giao hai tuyến đường huyết mạch của khu vực Mỹ Đình là Nguyễn Cơ Thạch và Hàm Nghi. Vị trí đắc địa này đã giúp cư dân Golden Field tận hưởng lợi thế về giao thông liên vùng, xuyên vùng. Từ dự án di chuyển vào trung tâm thành phố, đi sang các quận xung quanh hoặc các tỉnh lân cận đều thuận lợi.

Là dự án đã hoàn thiện và đi vào vận hành ổn định, chủ đầu tư cũng đã hoàn thành đầy đủ các hạng mục dịch vụ, tiện ích bên trong tòa nhà và trong nội khu dự án, đảm bảo cho cư dân một không gian sống hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt - vui chơi - giải trí hàng ngày. Yếu tố pháp lý cũng được chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc khi đã bàn giao thành công sổ hồng, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho chủ nhân của từng căn hộ.

Nhằm kích cầu thị trường, chủ đầu tư hiện đang áp dụng nhiều chính sách bán hàng ưu đãi dành cho những khách hàng có nhu cầu giao dịch tại dự án. Cụ thể, khách hàng chỉ cần nộp 450 triệu đồng đã được nhận nhà vào ở ngay. Gói hỗ trợ vay vốn mua nhà đang được áp dụng tại dự án lên đến 70% giá trị hợp đồng, khách hàng được hưởng mức lãi suất 0% trong thời gian 18 tháng.

Đối với những khách hàng không tham gia gói vay sẽ nhận ngay mức chiết khấu 10,5% giá trị hợp đồng - Đây là mức chiết khấu rất tốt nếu so sánh với các dự án khác cùng phân khúc trên địa bàn Mỹ Đình.

Với mức giá căn hộ vào khoảng gần 2 tỷ đồng, khách hàng cần thực hiện 3 đợt thanh toán. Theo đó, đợt 1 thanh toán 25% giá trị căn hộ (bao gồm VAT) và 2% phí bảo trì trong ngày ký hợp đồng mua bán. Đợt 2 thanh toán 70% giá bán căn hộ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và nhận bàn giao căn hộ. Đợt cuối chậm nhất vào ngày bàn giao sổ hồng, khách hàng thanh toán 5% còn lại của hợp đồng (bao gồm VAT).

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 0334 80 22 88

Đơn vị phân phối chính thức dự án:

Công ty Cổ phần Max Việt Nam - Maxland

Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ Bất động sản Hà Nội - Hnr Invest.