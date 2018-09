Giới đầu tư Gia Lai chọn Quy Nhơn là điểm đến mới

Bên cạnh việc đổ tiền vào các dinh thự trên núi hay căn hộ cao cấp ở đô thị lớn, gần đây, giới nhà giàu Gia Lai đang có xu hướng sở hữu những căn biệt thự nghỉ dưỡng ven biển, vừa để tận hưởng cuộc sống và khẳng định đẳng cấp vừa mang lại lợi nhuận bền vững.

Kênh đầu tư tạo giá trị kép

Từ năm 2000 đến nay, ngành du lịch biển đã có những bước tăng trưởng khá trong cả doanh thu và số lượt khách, với lượng khách quốc tế trung bình đạt trên 75%, đóng góp tới 71,5% tổng doanh thu du lịch lữ hành của cả nước, con số này tăng đều qua mỗi năm.

Những thành tựu của du lịch biển đã tác động tích cực đến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Bởi thế mà nhiều chuyên gia địa ốc nhận định, đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng vẫn còn nhiều tiềm năng dài hạn, đặc biệt với xu thế sở hữu căn nhà thứ hai tại các thị trường du lịch mới nổi như Hạ Long, Sầm Sơn, Quy Nhơn…

Khác biệt đồng thời cũng là lợi thế lớn nhất của ngôi nhà thứ hai là sự linh hoạt trong mục đích sử dụng, vừa là nơi nghỉ dưỡng đẳng cấp vừa mang đến dòng tiền bền vững đáng kể cho chủ sở hữu.

Trong đó, biệt thự hướng biển được đánh giá là sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng có sức hấp dẫn hơn hẳn và ngày càng được giới nhà giàu ưa chuộng nhờ lợi thế về vị trí độc tôn, số lượng hữu hạn, thiết kế sang trọng, môi trường trong lành mang đến không gian sống như nghỉ dưỡng.

Theo tiết lộ của một đại diện đơn vị phân phối khu vực phía Nam, khách hàng của các căn biệt thự biển triệu đô này không chỉ là các nhà đầu tư lớn đến từ Hà Nội, Tp.HCM mà còn không ít những đại gia phố núi đến từ nhiều tỉnh thành, trong đó có Gia Lai - trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Điểm đến mới của đại gia phố núi

Nền kinh tế Gia Lai những năm gần đây ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh với chỉ số GRDP của tỉnh tăng 8,42% năm 2017, thu nhập đầu người tăng, chất lượng sống cải thiện kéo theo sự phát triển sôi động của thị trường bất động sản cùng sự xuất hiện ngày càng nhiều nhà đầu tư bất động sản.

Bên cạnh việc đổ tiền đầu tư dinh thự núi hay căn hộ cao cấp ở đô thị lớn, gần đây, giới nhà giàu ở Gia Lai đang có xu hướng sở hữu biệt thự biển trong những khu nghỉ dưỡng 5 sao, vừa tận hưởng cuộc sống và khẳng định đẳng cấp vừa mang lại lợi nhuận bền vững.

Nắm bắt xu thế, một số doanh nghiệp địa ốc nhanh nhạy triển khai những dòng sản phẩm biệt thự biển phù hợp để khai thác nguồn khách hàng tiềm năng trên, tiêu biểu có Tập đoàn FLC với khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn.

Thông tin từ Tập đoàn FLC cho biết, chiến lược này nằm trong kế hoạch phát triển trục dự án chính mang thương hiệu FLC trải dài khắp các tỉnh duyên hải Miền Trung năm 2018, với ba điểm nhấn là Quảng Bình - Quảng Ngãi - Bình Định. Do đó, thời gian qua, Tập đoàn FLC đã kết nối và hợp tác với gần 100 đại lý uy tín và Gia Lai được xác định là một trong những thị trường trọng điểm cho các sản phẩm FLC Quy Nhơn.

Biệt thự FLC Quy Nhơn đáp ứng nhu cầu đầu tư

Hiện tại, dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn đang sở hữu các dòng biệt thự biển nổi trội với số lượng có hạn thỏa mãn nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau tại Gia Lai.

Đối với khách hàng có nhu cầu sở hữu một sản phẩm chuyên nghỉ dưỡng, phương thức đầu tư an toàn thì The Coastal Villa là lựa chọn số 1 bởi đây là dòng biệt thự cam kết lợi nhuận cao 10%/năm trong 10 năm đầu. Chỉ với 29 căn biệt thự có tầm nhìn ôm trọn đại dương bao la, bao quanh bởi hệ sinh thái thảm thực vật xanh mát kết hợp với thương hiệu vận hành, quản lý uy tín là FLC Hotel & Resort, lợi nhuận cam kết của The Coastal Villa hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Nếu nhà đầu tư cần một sản phẩm năng động hơn, vừa phục vụ nghỉ dưỡng vừa kinh doanh tối ưu lợi nhuận thì biệt thự The Eden Gallery có thể đáp ứng nhờ sở hữu nhiều ưu thế vượt trội.

The Eden Gallery được mệnh danh là "vườn địa đàng" giữa lòng quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn bao gồm 82 căn biệt thự hướng biển được chia thành 3 phân khu ấn tượng: Red Orchids, White Lily và Blue Iris. Mỗi phân khu mang một phong cách riêng biệt, từ kiến trúc đến cảnh quan biệt thự lấy cảm hứng từ vẻ đẹp kiêu sa của 3 loài hoa biểu tượng cho cuộc sống sang trọng, tinh tế và đẳng cấp.

Không chỉ là khu biệt thự nghỉ dưỡng thượng lưu, The Eden Gallery còn là kênh đầu tư hiệu quả bắt đầu bằng những cơ hội kinh doanh hấp dẫn và sáng tạo như quán cafe, bar club sôi động và hiện đại… Đây cũng là những tiện ích vui chơi giải trí hiện đang còn thiếu tại Quy Nhơn.

Được biết, 2 dòng biệt thự biển này sẽ được chủ đầu tư chính thức giới thiệu đến nhà đầu tư Gia Lai thông qua chuỗi roadshow giới thiệu dự án và sự kiện chia sẻ cơ hội đầu tư với chủ đề "Nghỉ dưỡng siêu sang - Sinh lợi ngàn vàng" vào ngày 15/9 tới đây. Sự kiện là cơ hội hấp dẫn để giới đầu tư Gia Lai có thể sở hữu cho mình những sản phẩm Second - home đắt giá bậc nhất tại "thiên đường nghỉ dưỡng" mới Quy Nhơn.

