Go-Jek nhận đầu tư từ ngân hàng lớn nhất Thái Lan

Theo nguồn tin của Bloomberg, startup gọi xe Go-Jek, có trụ sở tại Indonesia, đã nhận được một khoản đầu tư từ Siam Commercial Bank Pcl - ngân hàng có cổ đông lớn nhất là Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn.

Nguồn tin giấu tên không tiết lộ giá trị khoản đầu tư này, nhưng cho biết thương vụ sẽ giúp Go-Jek mở rộng các dịch vụ tài chính, còn ngân hàng Siam Commercial Bank Pcl thúc đẩy doanh thu trong lĩnh vực trực tuyến.

Theo Bloomberg, các nhà băng tại Đông Nam Á đang đua nhau hợp tác với các hãng công nghệ để tung ra các dịch vụ tài chính từ thanh toán trực tuyến cho tới cho vay tiêu dùng. Trước đó, ngân hàng Kasikornbank Pcl của Thái Lan cũng đã đầu tư 50 triệu USD vào Grab - đối thủ của Go-Jek tại Đông Nam Á, và nhắm tới phát triển ví điện tử đồng thương hiệu.

Ra đời hơn 1 thế kỷ trước bởi hoàng gia Thái Lan, Siam Commercial Bank hiện là ngân hàng lớn nhất tại nước này. Ngân hàng này là nhà đầu tư mới nhất tham gia vòng gọi vốn Series F đang diễn ra của Go-Jek.

Đến nay, startup Indonesia đã huy động được hơn 1 tỷ USD trong vòng gọi vốn này, theo tin từ Bloomberg hồi tháng 2. Tham gia vòng gọi vốn này của Go-Jek có Google của Alphabet, JD.com Inc. và Tencent Holdings Ltd. cùng Provident Capital. Đầu tuần này, Go-Jek tuyên bố nhận được thêm vốn đầu tư từ Mitsubishi Motors Corp., Mitsubishi Corp. và Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. trong khuôn khổ vòng Series F.

Go-Jek được ra mắt vào năm 2015 là một ứng dụng gọi xe ôm tại Jakarta. Đến nay, startup này đã mở rộng ra khắp Đông Nam Á, nhắm tới trở thành một "siêu ứng dụng" cung cấp đủ loại dịch vụ tiêu dùng, tương tự như WeChat của hãng công nghệ khổng lồ Tencent tại Trung Quốc. Startup này đang cung cấp hơn 20 dịch vụ theo yêu cầu trên nền tảng của mình, từ giao đồ ăn cho tới gọi taxi.



Theo CB Insight, Go-Jek hiện được định giá 10 tỷ USD, là startup giá trị nhất tại Indonesia.