Grand Bay Townhouse thỏa mãn nhu cầu của mọi du khách

Nắm bắt được nhu cầu của khách du lịch, Grand Bay Townhouse đã được kiến tạo và xây dựng với mô hình "all in one" - tất cả trong một, thỏa mãn nhu cầu khắt khe nhất của mọi du khách.

Mô hình "all in one" - hướng đi tất yếu

Sự xuất hiện của mô hình "all in one" trước tiên phải kể đến nhu cầu của khách du lịch. Khi cuộc sống được nâng cao, du khách có quyền yêu cầu và đòi hỏi các tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp, khắt khe, hệ tiện ích phong phú trong kỳ nghỉ của mình. Nhằm giúp khách hàng thỏa mãn các nhu cầu nghỉ dưỡng - trải nghiệm - khám phá - giải trí, giúp khách hàng lưu trú dài hơn, chi tiêu nhiều hơn và có nhu cầu trở lại, mô hình bất động sản du lịch tích hợp "all in one" đã ra đời.

Thực tế cho thấy, "all in one" đã rất phổ biến và đem lại nguồn doanh thu bất tận cho nhiều khu vực trên thế giới. Singapore thành công với Marina Bay Sands và Resorts World Sentosa - nơi thu hút hàng chục triệu du khách quốc tế mỗi năm.

Malaysia có các khu Sunway Resort Hotel Spa và Sutera Harbour Resort, Mỹ có khu nghỉ dưỡng The Venetian and Palazzo hay Disneyworld. Điển hình nhất là khu nghỉ dưỡng "all in one" ở Macau - nơi hội tụ đầy đủ các dịch vụ lưu trú, mua sắm, thể thao và sòng bạc... đáp ứng nhu cầu cho du khách khắp nơi trên thế giới.

Không nằm ngoài quy luật tất yếu, Việt Nam cũng đã bắt đầu mô hình "tất cả trong một" dưới những cái tên như: Compound (khu đô thị khép kín), "city within city" (thành phố bên trong thành phố)... Tại đây, khách hàng sẽ được tận hưởng mọi hệ thống tiện ích khép kín và đỉnh cao, tích hợp công nghệ hiện đại, thỏa mãn khách hàng trong công cuộc tìm kiếm một không gian nghỉ dưỡng đa hệ, sang, độc và chất.

Không chỉ phát triển bất động sản du lịch thuần túy, xây dựng cho mình một chiến lược phát triển du lịch hệ sinh thái đủ sức cạnh tranh với các nước trên thế giới đang là đích đến của Hạ Long.

Grand Bay Townhouse: Hội tụ tất cả trong một

Với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD, ôm trọn 3,8 km đường biển vàng, đại đô thị Halong Marina sở hữu quy mô lên tới 248ha, được kiến tạo để trở thành khu đô thị hiện đại và đẳng cấp bậc nhất thành phố du lịch Hạ Long - nơi mang tới phong cách sống và nghỉ dưỡng thời thượng bên bờ vịnh di sản.

Trong bức tranh lộng lẫy của Halong Marina, tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí 5 sao Grand Bay Townhouse là mảnh ghép nổi bật nhất nhờ vị trí độc tôn tại bán đảo 3, phường Hùng Thắng, Bãi Cháy - trái tim của thành phố Hạ Long.

Được thiết kế theo cảm hứng "thiên đường nghỉ dưỡng" tại đảo quốc Mauritius với làn nước trong xanh, Grand Bay Townhouse sở hữu tầm nhìn khoáng đạt ôm trọn khung cảnh thơ mộng của vịnh kỳ quan, là điểm đến mơ ước của hàng triệu du khách.

Grand Bay Townhouse thực sự mang đến cho khách hàng những trải nghiệm khó quên trong kỳ nghỉ dưỡng của mình, thỏa mãn tiêu chí "all in one". Sống và nghỉ dưỡng tại Grand Bay Townhouse, khách hàng sẽ được thừa hưởng tất cả những tiện ích đang hiện hữu tại khu đô thị này như: tổ hợp Thương mại và giải trí Halong Marine Plaza; Lotte Mart; rạp chiếu phim CGV; tuyến phố đi bộ trung tâm; quảng trường biển; bãi biển nhân tạo; bến du thuyền; Sailing Club; chợ đêm; khu phức hợp giáo dục quốc tế Singapore International School (SIS)...

Theo chủ đầu tư, các thương hiệu nghỉ dưỡng danh tiếng thế giới đã và sẽ đổ bộ vào Halong Marina từ năm 2020 gồm: khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay thuộc IHG, tập đoàn sở hữu chuỗi khách sạn và resort hạng sang; tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí 5 sao Grand Bay Halong với phân khu nghỉ dưỡng và biệt thự được quản lý và vận hành bởi thương hiệu Centara Hotels & Resorts; Sailing Club; khu căn hộ đầu tư Citadines Marina Halong quản lý bởi The Ascott Limited - Singapore (đang triển khai, dự kiến bàn giao quý 1/2020); Royal Lotus Halong Resort & Villas được quản lý bởi thương hiệu H&K Hospitality luôn có tỷ lệ lấp đầy ở mức 80-85% (đã đi vào hoạt động); Aeon Mall...

Nằm trong quần thể HaLong Marina, tại Grand Bay Townhouse, cư dân và du khách sẽ được thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, tận hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích cao cấp và toàn diện chuẩn 5 sao.

Với xu hướng "all in one" mới mẻ và táo bạo, Grand Bay Townhouse đã trở thành hiện tượng, khiến giới đầu tư "bùng nổ" vì tiềm năng tăng giá cao, hứa hẹn là kênh "gà đẻ trứng vàng", mang lại tiềm năng kinh doanh bất tận.

* Thông tin liên hệ:

Website: www.grandbaytownhouse.com.vn

Hotline: 0987 688 433.