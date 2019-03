Grand World Phú Quốc mở đầu cho xu hướng nghỉ dưỡng phức hợp 2019

Tổ hợp nghỉ dưỡng Grand World Phú Quốc vừa ra mắt vào quý 1/2019, hội tụ nhiều yếu tố nổi bật, hứa hẹn trở thành "thỏi nam châm" thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Đây cũng chính là phát pháo mở đầu cho sự khởi sắc của bất động sản nghỉ dưỡng nửa đầu 2019.

Condotel được dự đoán tiếp tục "phất cờ" năm 2019

Điểm lại tình hình phát triển bất động sản nghỉ dưỡng 2018, có thể thấy đây là phân khúc hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư với mức tăng trưởng ổn định. Tại thành phố du lịch, hàng loạt các tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp được ra mắt, đồng thời hình thành nhiều sản phẩm mới, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Trong đó, condotel là sản phẩm chủ đạo duy trì được sức nóng trong suốt năm qua.

Báo cáo cùng kỳ năm ngoái của Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM đã ước tính trong hai năm 2018 - 2019, trung bình mỗi năm sẽ có khoảng 20.000 căn hộ condotel được bán ra vì hấp lực đầu tư rất lớn của dòng sản phẩm này.

Bước sang 2019, theo dự đoán của giới chuyên gia, lượng giao dịch bất động sản nghỉ dưỡng sẽ tăng 50% so với năm trước và phân khúc condotel cũng không nằm ngoài xu hướng. Bởi lẽ, nền tảng tăng trưởng của phân khúc condotel là nhu cầu lưu trú của khách du lịch.

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong cả năm 2018 đạt 15.497.791 lượt, tăng 19,9% so với năm 2017. Mới mở đầu năm 2019, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2019 đạt 1.501.766 lượt, tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2018. Đó là chưa kể đến nhu cầu nghỉ dưỡng rất lớn của lượng du khách nội địa.

Grand World Phú Quốc - mô hình nghỉ dưỡng phức hợp

Trong sự phát triển ấn tượng của ngành du lịch Việt Nam, bất động sản nghỉ dưỡng theo xu hướng phức hợp tại các thị trường mới như Phú Quốc đang được gia tốc nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của du khách, với sự chung tay phát triển về quy hoạch hạ tầng theo chủ trương của nhà nước và sự rót vốn vào của các chủ đầu tư lớn.

Bà Dương Thuỳ Dung - Giám đốc cấp cao của CBRE, nhận định Phú Quốc may mắn có những chủ đầu tư lớn đi những bước đầu tiên, tạo ra những tiện nghi, tiện ích phục vụ du khách, từ đó mới kéo được lượng khách du lịch lớn đến đảo.

Trong tương lai gần, khi lượng du khách đến Phú Quốc tăng mạnh do sức hút từ Corona Casino vừa mới đi vào hoạt động - casino đầu tiên tại Việt Nam mở cửa cho người trong nước trải nghiệm, thì các nhà đầu tư sẽ có nhiều cơ hội gia tăng lợi nhuận.

Không nằm ngoài xu hướng thị trường, Tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - thương mại dịch vụ Grand World Phú Quốc vừa ra mắt đã lập tức tạo sự thu hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư.

Với quy mô hơn 85ha, Grand World được quy hoạch trở thành Tổ hợp Khách sạn nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - thương mại dịch vụ hàng đầu khu vực. Dự án mang màu sắc của các tổ hợp nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới khi tích hợp các khu mua sắm sầm uất và tái hiện nhiều phong cách kiến trúc đa dạng.

Cụ thể, tuyến phố đi bộ sầm uất với 3 phân khu The Shanghai, The Indochine và The Mallorca, gồm 979 Shop thương mại chạy dọc dự án. Đặc biệt, hệ thống condotel với với hai khách sạn 5 sao, năm khách sạn 4 sao và năm khách sạn 3 sao, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của lượng du khách đến Phú Quốc.

Dòng sản phẩm condotel được dự đoán sẽ thu hút sự quan tâm của giới đầu tư vì được hưởng lợi từ những tiện ích sẵn có như công viên ngoài trời, đường phố đi bộ, Vinpearl Safari, Corona Casino…

Với nhiều ưu điểm, Tổ hợp Grand World Phú Quốc được kỳ vọng là dự án tầm cỡ mở màn cho sự khởi sắc của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng năm 2019, mở ra những cơ hội sinh lời cho các nhà đầu tư.

Nhân dịp ra mắt dự án, chủ đầu tư đã áp dụng chính sách bán hàng. Đối với khách mua shop sẽ được bảo lãnh mức tiền thuê tối thiểu trong 2 năm đầu là 5%/năm/giá bán Shop theo hợp đồng mua bán.

Khách hàng cũng sẽ được hỗ trợ lãi suất cho đến ngày bàn giao nhưng không quá 28/2/2020, ân hạn nợ gốc và miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Sau thời gian hỗ trợ lãi suất tiếp tục ân hạn nợ gốc 24 tháng nhưng không quá 28/2/2022.

Lãi suất chi trả trong thời gian ân hạn nợ gốc 24 tháng được trích từ khoản hỗ trợ cho thuê 5%/năm. Khách hàng sẽ chi trả lãi vay bổ sung nếu khoản hỗ trợ cho thuê 5%/năm không đủ.

Khách hàng cũng sẽ được nợ gốc 24 tháng nhưng không quá 28/2/2022. Lãi suất chi trả trong thời gian ân hạn nợ gốc 24 tháng được trích từ khoản hỗ trợ cho thuê 5%/năm. Khách hàng sẽ chi trả lãi vay bổ sung nếu khoản hỗ trợ cho thuê 5%/năm không đủ.

Đối với khách thuê Shop, sẽ được hỗ trợ gói nội thất tương đương 6% giá bán Shop theo hợp đồng mua bán (không gồm VAT), gói hỗ trợ nội thất này sẽ được thanh toán sau khi khách thuê hoàn thiện thi công Shop và đi vào hoạt động trong vòng 8 tháng kể từ ngày bên mua nhận bàn giao Shop.