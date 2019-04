Gửi tiết kiệm trực tuyến hút khách với lãi suất hấp dẫn

Chỉ cần một cú click chuột hoặc vài thao tác chạm trên điện thoại di động là khách hàng đã có thể mở sổ tiết kiệm, kiểm tra thông tin lãi suất, gửi tiền, tất toán hay tái tục… với lãi suất ưu đãi hơn tại quầy.

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, ngân hàng số đang là xu hướng của hệ thống ngân hàng toàn cầu với nhiều sản phẩm, dịch vụ ưu việt. Trong đó, tiết kiệm trực tuyến là sản phẩm được đại đa số khách hàng ưa chuộng bởi tính tiện lợi, an toàn và sinh lời. Đặc biệt, mức lãi suất ưu đãi cao hơn tại quầy chính là điểm cộng lớn cho sản phẩm này.

Chỉ cần một cú click chuột hoặc vài thao tác chạm trên điện thoại di động là khách hàng đã có thể mở sổ tiết kiệm, kiểm tra thông tin lãi suất, gửi tiền, tất toán hay tái tục chỉ trong vòng vài phút mà không cần trực tiếp đến ngân hàng giao dịch. Đồng thời, khách hàng còn có thêm nhiều sự lựa chọn với các kỳ hạn gửi đa dạng từ 1 đến 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Thường xuyên sử dụng sản phẩm tiết kiệm trực tuyến, anh Thành Hưng (ngụ tại quận Gò Vấp - Tp.HCM), đưa ra quan điểm: "Việc sử dụng số tiền nhàn rỗi để gửi tiết kiệm trực tuyến theo tôi là giải pháp tài chính hợp lý và hữu hiệu. Bởi, không cần đến ngân hàng giao dịch, lãi suất lại cao hơn tại quầy và khi cần thì có thể tất toán nhanh chóng".

Không chỉ đáp ứng tối đa nhu cầu của đông đảo khách hàng trong cuộc sống bận rộn ngày nay, mà đối với các ngân hàng, việc đẩy mạnh thu hút thị phần tiền gửi trực tuyến còn giúp tiết kiệm chi phí hơn so với giao dịch tại quầy, tối đa hóa hiệu quả hạ tầng công nghệ hiện đại đã đầu tư, đồng thời hạn chế một số rủi ro… Do đó, nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm tiết kiệm trực tuyến, các nhà băng đã tăng mạnh lãi suất với mức chênh lệch so với gửi tiền tại quầy cao nhất lên đến 1%/năm kỳ hạn 6 -12 tháng.

Cụ thể, so với lãi suất gửi tại quầy, lãi suất tiết kiệm trực tuyến của ngân hàng ACB cao hơn +0,3%, ABBank cao hơn +0,2%, PVcombank +0,2%... Đặc biệt, mới đây, Nam A Bank đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến lên mức 8,2%/năm và 8,0%/năm lần lượt với kỳ hạn 12 tháng và 6 tháng, cao hơn tại quầy từ 0,4%/năm - 1%/năm. Đây được xem là mức lãi suất cao nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Ông Hoàng Việt Cường, Giám đốc Khối Kinh doanh Nam A Bank, cho biết: "Việc Nam A Bank tăng lãi suất tiết kiệm trực tuyến nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng. Đối với những khoản tiền không quá lớn, từ 50 triệu đến 100 triệu, khi khách hàng lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến sẽ giảm thiểu được quy trình, thủ tục vay. Hơn nữa, khách hàng có thể chủ động thời gian giao dịch trên eBanking 24/7 và an tâm sinh lời với lãi suất hấp dẫn".

"Ngoài lãi suất hấp dẫn hơn tại quầy, khi gửi tiết kiệm trực tuyến, tôi có thể dễ dàng theo dõi tài khoản của mình vì khi có bất cứ giao dịch gì, ngân hàng đều gửi thông tin xác thực qua tin nhắn điện thoại, email…, việc này giúp tôi an tâm hơn", chị Lan Anh (ngụ tại quận Phú Nhuận - Tp.HCM), khách hàng tại Nam A Bank Cộng Hòa, chia sẻ.

Với những ưu điểm nổi bật về tính tiện lợi, lãi suất hấp dẫn cùng độ bảo mật an toàn cao… có thể thấy, tiết kiệm trực tuyến không phải là hình thức mới nhưng các ngân hàng vẫn thu hút được lượng lớn khách hàng sử dụng."Số lượng khách hàng trung thành sử dụng sản phẩm Tiết kiệm trực tuyến của Nam A Bank ngày càng tăng cao, đặc biệt tăng rõ rệt, gấp 3 lần khi Ngân hàng điều chỉnh mức lãi suất hấp dẫn", ông Hoàng Việt Cường, Giám đốc Khối Kinh doanh Nam A Bank, cho biết thêm.

Ngoài ra, để gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường tài chính hiện nay, bên cạnh tiết kiệm truyền thống, nhiều ngân hàng đang đề ra mục tiêu đẩy mạnh thu hút tiền gửi online, trong đó Nam A Bank cho biết sẽ đặt mục tiêu tăng huy động vốn tiền gửi online lên đến 300%.