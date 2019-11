Hạ cấp bậc, điều chuyển công tác nữ Đại úy công an náo loạn sân bay

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 5/11, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, đối với vụ việc liên quan đến nữ Đại úy công an quận Đống Đa Lê Thị Hiền, hiện Công an Hà Nội đã có báo cáo và cho biết căn cứ vào quy định của Bộ Công an dự kiến sẽ hạ cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Trung úy đối với bà Lê Thị Hiền.

Đồng thời, hiện bà Hiền đã được điều động đến bộ phận khác, không trực tiếp tiếp dân.

"Căn cứ vào các quy định hiện hành, Bộ Công an đang giao cho các cơ quan của Bộ xác định những hành vi và các quy định xử lý, sau đó sẽ có quyết định xử lý", Thứ trưởng Ngọc nói.

Trước đó, ngày 11/8, nữ hành khách là Đại úy công an Lê Thị Hiền đã có hành vi chửi bới nhân viên hàng không tại quầy làm thủ tục hành lý và chống đối lực lượng an ninh hàng không ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Hình ảnh clip được đăng tải trên mạng xã hội sau đó về vụ việc đã gây bất bình trong dư luận, đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh chiến sỹ công an nhân dân.

Sáng 24/8, Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm bay 12 tháng đối với nữ hành khách Lê Thị Hiền vì đã lăng mạ, mạt sát nhân viên hàng không.

"Xe sang có biển số đẹp là ngẫu nhiên"

Cũng tại buổi họp báo, trao đổi về thông tin dư luận quan tâm là việc một số xe ôtô sang luôn được gắn với các biển số đẹp, liệu có việc "mờ ám" trong quá trình cấp biển số, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho hay, đối với việc quản lý biển số xe, hiện nay Bộ Công an đang thực hiện Thông tư số 15 năm 2014 và Thông tư 41/2016 về trình tự đăng ký biển số xe trên địa bàn Việt Nam.

"Ở các địa phương chúng ta đều tổ chức bấm số ngẫu nhiên trên internet, kết quả được đông đảo công dân đồng tình. Thực tiễn ở ngoài xã hội, có nhiều xe taxi, xe của công ty môi trường… lại có biển số rất đẹp vì bấm số ngẫu nhiên", Thứ trưởng Ngọc nói.

Trước đề xuất đấu giá biển số xe đẹp để nộp về ngân sách nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an cho biết, theo nguyện vọng và yêu cầu, chúng tôi đang dự thảo Đề án xin ý kiến các bộ, ban, ngành, địa phương để tổng hợp đề xuất đấu giá biển số, kết quả như thế nào Bộ Công an sẽ thông tin sau.