Hạ Long hướng tới “ngôi vương” trên bản đồ du lịch

Năm 2018, du lịch Quảng Ninh đón trên 12 triệu lượt khách, tăng 24% so với năm 2017. Trong 8 tháng đầu năm 2019, theo báo cáo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh, lượng du khách tới tỉnh đạt 10,5 triệu lượt, tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 3,7 triệu lượt, tăng 14% so với cùng kỳ.

Hấp lực từ thành phố du lịch Hạ Long

Cùng với sự phát triển đồng bộ vượt bậc về cơ sở hạ tầng, Quảng Ninh đang là thành phố đi đầu trong việc hoàn thiện nền tảng giao thông. Đặc biệt, những đầu mối dẫn tới thành phố vịnh kỳ quan UNESCO hiện tại vô cùng thuận tiện cho du khách trong và ngoài nước.

Các thống kê cũng cho thấy, du khách quốc tế không chỉ tới Hạ Long rồi di chuyển tiếp mà có xu hướng lưu trú lâu hơn tại đây để tận hưởng chuỗi dịch vụ du lịch đa dạng mà thành phố đang trên đà hoàn thiện.

Hai lần được UNESCO công nhận là kỳ quan thế giới, nhiều tiện ích du lịch hấp dẫn, dự án nghỉ dưỡng được đầu tư đẳng cấp và nhiều tiềm năng khác đang dần được khai thác, đó là những điểm khiến Hạ Long trở thành điểm đến khó có thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước. Với một thành phố đầy năng động và tích cực như vậy, việc hướng tới "ngôi vương" trên bản đồ du lịch Việt Nam cũng không còn là điều gì quá xa xôi.

Ở những thành phố du lịch, luôn có những công trình biểu tượng tạo nên sức hút đặc biệt với du khách. Với Hạ Long, Green Pine Villas thuộc dự án Monaco Hạ Long là dự án mà chủ đầu tư mong muốn tạo nên một biểu tượng mới cho thành phố kỳ quan này.

Green Pine Villas: điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư có tầm

Lấy cảm hứng từ công quốc Monaco giàu có và xa hoa bậc nhất thế giới, Green Pine Villas nằm trên ngọn đồi 8A, cửa ngõ vào Hạ Long hứa hẹn trở thành điểm đến của các nhà đầu tư bất động sản có tầm.

Những căn biệt thự Green Pine Villas có thiết kế đẹp, tiện ích dịch vụ đẳng cấp 5 sao, không gian sống xanh. Mặt trước của dự án là vùng vịnh đẹp, phía sau là khu rừng thông xanh mát, cư dân sống tại đây có thể thỏa thích tận hưởng không khí trong lành nhất từ biển từ núi rừng.

Ngoài ra, khách hàng sẽ được trải nghiệm những tiện ích cộng đồng như: Sân tập gofl, sân tennis, Spa & Fitness, trung tâm thương mại… và hàng loạt những dịch vụ đẳng cấp 5 sao quốc tế.

Tại Green Pine Villas, các căn biệt thự đều được trang bị hệ thống an ninh đa lớp 24/7 nhằm mang đến cuộc sống riêng tư, biệt lập cho cư dân gồm: barrier - chốt kiểm soát tại lối vào các khu biệt thự; hệ thống bờ kè và hàng rào bao quanh toàn dự án; hệ thống camera hồng ngoại giúp bộ phận giám sát nhanh chóng phát hiện những bất thường; đội tuần tra thường xuyên kiểm tra tại các khu vực…

Với thiết kế đẳng cấp, tiện ích phát triển đồng bộ tạo nên chất lượng sống như mơ, Green Pine Villas được kỳ vọng tạo nên biểu tượng mới của thành phố kỳ quan và góp phần cho những cú hích lớn về du lịch Hạ Long.

Green Pine Villas - biệt thự cao cấp nằm trên đồi thông xanh

Green Pine Villas là biệt thự cao cấp nằm trên đồi thông xanh mát, có vị thế đắc địa, tầm nhìn bao quát khung cảnh vịnh Hạ Long.

Từ nay đến hết 30/11/2019, chủ đầu tư áp dụng nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt tặng 1 gói tư vấn thiết kế nội thất trị giá lên tới 60 triệu đồng; Tặng 1 hệ thống năng lượng mặt trời trị giá 200 triệu đồng với khách hàng mua biệt thự đơn lập.

